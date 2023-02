Oups, Microsoft a accidentellement révélé la nouvelle interface de Windows 12 !

Microsoft a partagé une capture d’écran d’une interface utilisateur Windows sans nom lors de sa récente conférence Ignite. Ainsi, la société de Redmond aurait pu montrer un aperçu de l’interface utilisateur de Windows 12. Microsoft a lancé sa nouvelle gamme de Surface PC lors de la conférence Ignite. Cependant, une image présentant une variante du système d’exploitation phare de l’entreprise que les utilisateurs ignoraient encore, a attiré l’attention. Est-ce un aperçu de Windows 12 ?

Microsoft a dévoilé la conception initiale de Windows 12

En ce qui concerne les dernières nouvelles concernant la prochaine version de Windows, c’est Windows Central qui le fait le mieux. Le site Web a examiné cette image qui servait à illustrer l’application Microsoft Teams lors de la présentation. Après avoir dit que Windows 12 pourrait être lancé en 2024. En raison de la mauvaise qualité de l’image, un modèle a été conçu pour montrer avec précision ce que nous avons vu.

L’illustration en question montre une nouvelle interface utilisateur. Il ne ressemble pas à l’interface utilisateur Windows qui nous est actuellement familière. Par conséquent, la barre des tâches flottante est située dans la partie inférieure de l’écran. Alors que les icônes du système sont situées dans le coin droit. Le champ de recherche flottant est disponible en haut au centre. Et la météo apparaît dans le coin supérieur gauche de l’image.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Windows Central a redessiné la conception. Parce qu’ils avaient déjà vu une présentation interne d’un prototype d’interface Windows 12 similaire avec une disposition similaire. Par conséquent, même si l’image ci-dessus n’est peut-être pas une représentation exacte de la nouvelle interface utilisateur. Il sert d’énoncé de ce que les équipes Microsoft espèrent accomplir avec la prochaine version. Qui porte le nom de code « NextValley ».

Une interface utilisateur conviviale

Microsoft s’est efforcé de rendre l’interface utilisateur Windows aussi conviviale que possible. Pour les commandes tactiles et la saisie au clavier et à la souris depuis plusieurs années. Avec Windows disponible dans tant de formats différents, trouver le bon équilibre peut être un défi. Naturellement, nous envisageons des tablettes, des ordinateurs, ainsi que des hybrides comme les PC à écran pliant.

Bien qu’il ne soit pas clair comment une telle image s’est retrouvée au milieu d’une conférence Microsoft. Ce n’est probablement pas la version la plus récente de Windows 12. Cet exemple a au moins l’avantage de fournir une idée générale. Cela montre la direction potentielle dans laquelle le système d’exploitation de Microsoft pourrait aller.

Après un Windows 8 trop axé sur le tactile, un Windows 10 qui a fait la paix avec le clavier et la souris, et un Windows 11 qui n’a pas changé la donne, Microsoft doit envisager l’avenir sans s’aliéner sa base d’utilisateurs actuelle. Que pensez-vous de la nouvelle interface utilisateur ?