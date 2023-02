Le Samsung Galaxy S23 Ultra peut être chargé une fois en deux jours

Plus un smartphone est puissant, plus il consomme d’énergie. Plus l’écran est grand et lumineux, plus il consomme d’énergie. Plus il peut effectuer de tâches en même temps, plus il consomme d’énergie. De toute évidence, les performances et la durée de vie de la batterie sont en contradiction. Mais ceux qui se plaignent de la mauvaise autonomie de la batterie devraient être du camp Android. Les iPhones d’Apple n’en souffrent pas. Eh bien, le remède semble être ici. Au moins, cela devrait fonctionner pour les téléphones Snapdragon 8 Gen 2. Récemment, Neowin a publié un article sur les résultats des tests de batterie du Samsung Galaxy S23 Ultra. Selon les médias, ce téléphone peut être rechargé tous les deux jours. Êtes-vous d’accord pour dire que c’est quelque chose d’inédit pour les téléphones Android phares ?

Pas besoin de charger le Samsung Galaxy S23 Ultra tous les jours

Les résultats des tests du Samsung Galaxy S23 Ultra ont été comparés à ceux du S22 Ultra (version Exynos). Les deux téléphones avaient les mêmes applications installées. Lors du test, le Samsung S23 Ultra a conservé 16% d’autonomie après 1 jour et 8 heures d’utilisation. Le S22 Ultra n’avait plus que 4% après 22 heures d’utilisation.

Pour rappel, les deux téléphones sont livrés avec des batteries de 5000mAh. Il s’avère que le S23 Ultra consomme moins d’énergie lorsque l’écran est allumé, et plusieurs applications tournent en arrière-plan.

Il faut également mentionner que lorsque les téléphones consomment moins d’énergie, ils génèrent moins de chaleur. Les téléphones dotés de ces capacités fonctionneront donc mieux et dureront plus longtemps.

Il est dommage que le modèle haut de gamme de Samsung supporte toujours une vitesse de charge de 45W. Dans le même temps, la charge sans fil la plus élevée n’est que de 15W. De toute évidence, Samsung prend du retard sur ses rivaux, du moins dans ce sens.

Mais le Samsung Galaxy S23 Ultra a un appareil photo 200MP et un look élégant. Nous avons donc toutes les raisons de croire qu’il s’agit de l’un des meilleurs modèles Android du marché.