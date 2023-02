Téléchargez les superbes fonds d’écran M2 MacBook Pro Schematic de Basic Apple Guy

Basic Apple Guy s’est encore surpassé. Ses dernières créations sont des papiers peints M2 MacBook Pro Schematic méticuleusement conçus dans six coloris différents. Suivez la procédure de téléchargement de ces magnifiques œuvres d’art pour votre MacBook Pro.

L’automne dernier, Basic Apple Guy a publié ses incroyables fonds d’écran iPhone 14/14 Pro Schematic qui comprennent plus de 2 000 pièces conçues à la main pour recréer la carte mère.

Il est maintenant de retour avec une évolution des fonds d’écran M1 14 et 16 pouces MacBook Pro Schematic, mis à jour pour les ordinateurs portables M2 MacBook Pro 2023 qui comportent un peu moins de 4 000 éléments.

Basic Apple Guy a partagé plus d’informations sur le processus dans un article de blog :

« La deuxième fois qu’Apple a annoncé son nouveau MacBook Pro M2, j’ai démarré Sketch et j’ai commencé à réviser mes schémas précédents de 14 et 16 pouces. La première étape consistait à décider d’un point de départ : dois-je commencer ces schémas à partir de zéro ou essayer de construire à partir de mes conceptions existantes ? Avec des tonnes d’heures en jeu par cette décision, j’ai décidé que je commencerais à mettre à jour l’un des modèles actuels, mais si, pour une raison quelconque, cela devenait trop lourd pour tout réorganiser, je recommencerais.

…

« Au final, ces nouveaux schémas de MacBook Pro M2 arrivent à 3732 pièces pour le 14 pouces et 3706 pièces pour le 16 pouces. Ils sont disponibles en six variations de couleurs actualisées : M2 Pro, M2 Max, Midnight, Night Mode (inspiré de l’Apple Watch Ultra), Golden et Tropical. Et en raison des nombreuses similitudes internes entre les MacBook Pro M1 et M2, ces fonds d’écran restent des représentations très précises pour les propriétaires de MacBook Pro sortis en 2021. Profitez-en.

Téléchargez les fonds d’écran M2 MacBook Pro Schematic

Pour en savoir plus sur Basic Apple Guy, assurez-vous de consulter ces créations :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :