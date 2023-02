Les États-Unis interdisent l’exportation de smartphones d’une valeur supérieure à 300 dollars vers la Russie

Le département américain du Commerce a récemment annoncé une mise à jour de la liste des marchandises soumises à des restrictions d’approvisionnement vers la Russie et la Biélorussie. Cette nouvelle liste comprend un grand nombre de choses qui sont soumises à ces restrictions. Cette décision est importante car elle aura un impact sur le commerce entre les États-Unis et la Russie.

Les États-Unis ont interdit l’exportation de smartphones d’une valeur supérieure à 300 dollars vers la Russie

Selon les nouvelles règles, la fourniture de téléphones intelligents et d’imprimantes qui coûtent plus de 300 $, de climatiseurs et de réfrigérateurs qui coûtent plus de 750 $, ainsi que de lave-vaisselle, de balances électroniques, d’aspirateurs qui coûtent plus de 100 $, de fours à micro-ondes, de machines à café, d’enregistrements sonores et l’équipement de reproduction et les téléviseurs sont limités. Cela indique que ces articles ne peuvent atteindre la Russie et la Biélorussie qu’avec une licence d’exportation. Cependant, ces licences ne seront pas accordées dans la plupart des cas, car elles sont généralement refusées.

La liste mise à jour des marchandises est le résultat des tensions persistantes entre les États-Unis et la Russie. Le gouvernement américain a imposé des restrictions sévères à la Russie sur des questions telles que les violations des droits de l’homme et l’ingérence dans les élections. Par ailleurs, les États-Unis ont imposé une série de sanctions à la Russie sur ces questions. Et la liste actualisée des marchandises fait partie de ces mesures.

Les restrictions sur la fourniture de produits de luxe à la Russie auront des implications importantes pour l’économie de ces pays. De nombreuses entreprises en Russie et en Biélorussie dépendent des marchandises importées. Et les restrictions leur rendront plus difficile l’accès à ces produits. Cela pourrait entraîner une hausse des prix, car les entreprises pourraient devoir rechercher d’autres fournisseurs ou augmenter leurs prix pour couvrir le coût d’obtention d’une licence d’exportation.

Cependant, il existe des exceptions aux restrictions. La fourniture d’équipements à des fins humanitaires ou pour des entreprises étrangères quittant la Russie et/ou la Biélorussie est exemptée des restrictions.