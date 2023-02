Game of Spid, ce qui arrive à nos identités numériques et ce qui pourrait changer

Le sous-secrétaire Alessio Butti a rencontré AssoCertificatori, l’association qui rassemble tous les fournisseurs de Spid qui travaillent pour soutenir l’identité numérique. Une série de réunions avec une commission d’experts débutera la semaine prochaine pour comprendre l’avenir de l’identité numérique en Italie.

En janvier 2020, le nombre d’identités numériques fournies en Italie était de 5 685 148. Puis vint la pandémie, les primes, les super primes, la digitalisation de l’administration publique et le nombre d’identités numériques explosa. Désormais, ceux décaissés dans tout le pays ont atteint 33 875 652, il existe 11 fournisseurs différents avec lesquels une identité numérique peut être ouverte et gérée.

La plupart de ces fournisseurs sont réunis dans une association professionnelle appelée AssoCertificatori. Jusqu’à hier, elle était surtout connue des techniciens, mais son nom a commencé à rebondir dans les pages des journaux après une rencontre organisée à Rome avec le sous-secrétaire du Premier ministre Alessio Butti. Le thème? L’avenir du Spid, un avenir qui semble assez raréfié ces temps-ci.

Comment le projet initial s’est transformé

« Nous n’avons jamais reçu autant d’appels téléphoniques de journalistes qu’à ces heures », commente AssoCertificatori. Même si leur travail n’a jamais fait l’objet d’une attention publique, les tensions qui ont surgi ces jours-ci viennent de loin. Carmine Auletta, présidente d’AssoCertificatori l’explique à Netcost-security.fr : « L’objectif initial de Spid était très clair : créer un système d’identité numérique gratuit pour les particuliers et payant pour les professionnels, les banques, les assurances et les entreprises commerciales ».

Le problème est que les choses, du moins du côté des particuliers, ont trop bien fonctionné : « La campagne pour l’ouverture des identités numériques a été un succès. Il n’y a pas de comparaison en Europe ». L’accélération s’est également imposée grâce à la ministre Paola Pisano qui dans le deuxième gouvernement dirigé par Giuseppe Conte (2019-2021) a rendu le Spid obligatoire pour les administrations publiques. Avec la pandémie, l’accès s’est accru, même si l’entrée dans ce système de professionnels, banques, assurances prêts à payer les cotisations nécessaires pour gérer l’ensemble du flux n’est jamais arrivée.

« Pour nous, la gestion de Spid est devenue un investissement à perte », explique Carmine Auletta. «Ils avaient un système que nous avons donné sans obtenir aucun retour. En effet, pour le supporter nous avons même dû payer. Après des années comme celle-ci, ces jours-ci, nous avons atteint un point de rupture ». Un processus de perte constant qui se renforce à chaque nouveau compte. « La façon dont nous sommes maintenant, pour chaque activation, nous perdons de l’argent ».

Les prochains mouvements du gouvernement de Girogia Meloni

La crise qui a suscité des doutes sur l’avenir de Spid ces derniers jours ne date pas du début du gouvernement dirigé par Giorgia Meloni. Bien sûr, le silence sur le programme de politique numérique qui dure maintenant depuis six mois n’a pas aidé. « Nous avons atteint le point de rupture cette année, mais le problème dure depuis plus longtemps. Après la rencontre avec Butti, cependant, nous sommes plus confiants. Le bilan nous a semblé positif, même si une commission d’experts va maintenant être convoquée pour réfléchir à la marche à suivre ».

Et pendant ce temps le Spid ? Il faut maintenant attendre la semaine prochaine, lorsqu’une nouvelle réunion sera convoquée avec une commission d’experts « désignés au Département de la transformation numérique ». Butti a commenté : « Après huit ans de demandes restées lettre morte par AssoCertificatori et des particuliers impliqués dans Spid, c’est le premier gouvernement avec des idées très claires sur le sujet de l’identité numérique, qui est ouvert au dialogue avec les particuliers ». La nature exacte de ces idées, à commencer par l’intégration avec la carte d’identité électronique, n’est toutefois pas si claire.

