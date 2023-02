Voici les meilleurs jeux Nintendo 3DS que vous devriez acheter avant qu’ils ne disparaissent

Dans un mois, le 27 mars, l’eShop Nintendo 3DS sera fermé. Il est donc temps de jeter un œil aux jeux disponibles et de mettre la main sur vos favoris dès que possible. Nous comprenons que votre budget limité ne vous permet pas d’acheter tout ce que vous voyez. Nous avons donc pensé vous donner une liste des jeux que vous devriez obtenir. En toute honnêteté, cette liste a été dressée par nos amis d’Essentially Sports. Mais nous partageons la même sélection.

Lisez aussi : Oups : Nintendo manquera l’E3 2023

La liste comprend de nombreux titres pour la console Nintendo 3DS. Ils couvrent divers genres, y compris l’action, la stratégie, le RPG, etc. Nous savons que de nombreux joueurs aiment jouer à des jeux avec des graphismes presque réalistes. Mais les jeux 3D ont été la locomotive du passé récent. Alors rendons leur hommage.

HarmoKnight de Gamefreak – Notre choix

HarmoKnight est un jeu d’action basé sur le rythme développé par Game Freak et édité par Nintendo. Il est arrivé sur le marché japonais en 2012 pour la Nintendo 3DS. Plus tard, en 2013, il a été mis en vente dans le monde entier via le Nintendo eShop.

Dans HarmoKnight, les joueurs contrôlent Tempo, un jeune garçon qui voyage à travers différentes étapes et mondes, combattant les ennemis et les obstacles en sautant et en attaquant au rythme de la musique du jeu. Le jeu propose un large éventail de styles musicaux, tels que le classique, le rock et la techno.

Bien sûr, les critiques ont beaucoup loué le jeu. Outre sa musique, ils ont également aimé les visuels et le gameplay. Mais le jeu n’a pas de profondeur et est court. Malgré cela, HarmoKnight reste un jeu de rythme unique pour ceux qui aiment les autres travaux de Game Freak, comme les Pokémon.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Kirby’s Adventures – Un jeu classique pour Nintendo 3DS

Kirby’s Adventure est un jeu de plateforme développé par HAL Laboratory et édité par Nintendo. Le jeu est sorti pour la première fois sur la Nintendo Entertainment System (NES) en 1993. Depuis lors, il a été réédité sur diverses plateformes, y compris le service en ligne Nintendo Switch.

Dans Kirby’s Adventure, les joueurs contrôlent Kirby, un personnage rose et sphérique capable d’inhaler les ennemis et d’acquérir leurs capacités. Le jeu propose une variété de niveaux, chacun avec ses propres thèmes et défis uniques. Kirby doit utiliser ses capacités pour vaincre les ennemis et surmonter les obstacles pour progresser dans le jeu.

Les joueurs l’aimaient pour ses graphismes colorés, sa musique entraînante et ses contrôles serrés. Nous devons également noter que vous pouvez enregistrer votre progression à l’aide de mots de passe. C’était une nouvelle fonctionnalité pour les jeux sur console à l’époque.

Kirby’s Adventure est l’un des meilleurs jeux pour la Nintendo 3DS qui tient encore aujourd’hui. Le succès du jeu a contribué à faire de la franchise Kirby une série populaire pour Nintendo.

Dementium Remastered – Le plus effrayant des jeux Nintendo 3DS

Dementium Remastered est un jeu de tir à la première personne d’horreur et de survie. Le jeu est sorti en 2015 pour les plates-formes PC, Mac et Linux.

Le jeu est une version remasterisée de l’original Dementium: The Ward. Ce dernier est arrivé sur Nintendo DS en 2007. Il suit l’histoire de William Redmoor. Il se réveille dans un mystérieux hôpital sans se souvenir de comment il y est arrivé. Plus tard, le héros découvre qu’il y a là-bas de nombreuses créatures dangereuses. Il doit donc utiliser une variété d’armes pour se défendre et découvrir la vérité sur ce qui lui est arrivé.

Dementium Remastered propose des graphismes mis à jour, des commandes améliorées et un nouveau contenu qui manquait au jeu original. Grâce à eux, les critiques et les joueurs l’ont aimé, louant son histoire et le reste.

Dementium Remastered est un jeu d’horreur de survie solide qui correspond à ce que de nombreux joueurs veulent.