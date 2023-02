Le Galaxy S23 Ultra a brisé la domination de l’iPhone en termes de vitesse

Dans une vidéo récente de la chaîne PhoneBuff, le Samsung Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro Max se sont affrontés dans un test de vitesse pour déterminer quel appareil phare est le plus rapide. Comme d’habitude, les tests de PhoneBuff sont uniques en ce sens qu’ils sont effectués à l’aide d’un bras robotique, éliminant ainsi l’influence des facteurs humains.

Cette année, le produit phare de Samsung n’est disponible qu’avec la plate-forme Qualcomm, avec le SoC Snapdragon 8 Gen 2. Ce SoC a été très apprécié, et le shell One UI de nouvelle génération a également été remarqué pour sa rapidité et sa fluidité. Les tests montrent que le nouvel appareil Samsung est incroyablement rapide. Dès le début des tests, le Galaxy S23 Ultra a pris une légère avance. Cependant, l’iPhone a mis un temps étonnamment long à ouvrir l’application Filmora. Ce qui a creusé l’écart entre les deux appareils.

Traditionnellement, les smartphones Apple ont été beaucoup plus rapides que les solutions Android dans le traitement vidéo. Cependant, dans ce test, les vitesses d’ouverture étaient approximativement les mêmes. D’autre part, l’appareil phare d’Apple a mieux réussi à ouvrir Google Trends et à démarrer des jeux. Où il a constamment surpassé l’appareil Samsung. En conséquence, les smartphones ont atteint la finale du premier tour avec un écart minime en faveur du produit phare de Samsung. Il est à noter que par le passé, les smartphones Apple ont toujours été les leaders du premier tour pendant 1244 jours. Ou presque trois ans et demi, mais le Galaxy S23 Ultra a cassé ça.

Lors du second tour, les smartphones ont montré des vitesses similaires lors du lancement des applications. Cependant, en ce qui concerne les jeux, le Galaxy S23 Ultra nécessitait deux balayages pour minimiser le jeu. Alors que l’iPhone n’en avait besoin que d’un. Cette légère différence a permis à l’iPhone 14 Pro Max de rattraper l’appareil Samsung et finalement de remporter la victoire, bien que la différence n’ait été qu’une fraction de seconde.

Dans l’ensemble, le test de vitesse PhoneBuff a démontré que le Samsung Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro Max sont des appareils incroyablement rapides, chacun avec ses propres forces et faiblesses. Le test souligne également l’importance d’un processeur et d’une interface utilisateur robustes pour déterminer la vitesse et les performances d’un smartphone.