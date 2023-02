PlayStation Showcase prépare l’annonce de gros titres pendant l’E3

Bien que le marché des consoles de jeux soit l’un des plus dynamiques, il n’y a pas beaucoup d’acteurs dans ce créneau. Il n’est pas difficile de concevoir un nouveau produit dans cette catégorie. Mais comme il existe des millions de jeux avec des exigences matérielles et de performances différentes, tous les produits ne fonctionneront pas bien. Du coup, il faut choisir entre quelques marques et consoles de jeux. À l’heure actuelle, le japonais Sony et l’américain Microsoft sont les meilleurs fabricants de consoles de jeux. Récemment, nous avons parlé des meilleures consoles de jeux. Dans cet article, nous avons qualifié la PlayStation 5 de meilleur produit à ce jour. Cependant, aucune console ne connaîtra le succès sans de gros titres. Récemment, Jeff Grubb a révélé que Sony organiserait une conférence PlayStation Showcase lors de l’E3. Lors de l’événement, la société dévoilera la « phase deux » des annonces majeures.

Nouveaux jeux sur PlayStation Showcase

En fait, l’événement PlayStation Showcase devrait avoir lieu à l’automne 2022. Mais à l’époque, de nombreux studios propriétaires ont déclaré qu’ils n’étaient pas prêts à montrer sur quoi ils travaillaient. Leurs jeux n’étaient pas prêts à être montrés au public. Maintenant, ils ont terminé le développement de nouveaux jeux et ils sont prêts à apparaître sur les bureaux des propriétaires de PlayStation 5.

L’un de ces titres devrait être le RPG de science-fiction PlayStation qui n’est pas encore sorti, qui est développé à l’aide d’Unreal Engine 5. D’autre part, Dusk Golem, connu pour ses contacts dans l’industrie du jeu, a déclaré qu’il y avait aucune confiance que le projet verrait un jour la lumière du jour.

La conférence de presse est également susceptible d’apporter des nouvelles de nouveaux travaux dans la série Spider-Man et Final Fantasy 16. Mais nous pensons que ce ne sont pas les seuls titres que nous verrons lors de l’événement.

Nous ne savons pas si la soi-disant PS5 Pro sera sur scène, mais vous n’avez pas à attendre la nouvelle génération. Il ne sortira pas sur les tablettes avant 2027.