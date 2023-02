Motorola Defy Satellite Link : vous passerez bientôt à Internet par satellite

Le fabricant de puces MediaTek a récemment présenté un nouveau modem satellite qui est installé dans les smartphones Motorola Defy 2 (de Bullitt) et Cat S75. Avec ces téléphones, vous pourrez envoyer des messages et des appels d’urgence en dehors du réseau mobile.

Le fait que les smartphones puissent communiquer avec les satellites n’est plus tout à fait nouveau : les modèles d’iPhone 14 d’Apple ont déjà le SOS par satellite comme fonctionnalité. Il est logique que les téléphones Android emboîtent le pas.

Le Cat S75 séduit par la communication par satellite intégrée. (Photo: Bullitt)

Mais faut-il acheter un nouveau smartphone rien que pour ça ? Non.

La liaison satellite Motorola Defy

Avec le Satellite Link, le producteur de matériel Defy a publié une bande-annonce Bluetooth sous la marque Motorola. Cela a modernisé la navigation par satellite sans plus tarder.

Peu importe que votre téléphone soit un tout nouveau Google Pixel 7 Pro, un Gigaset de milieu de gamme ou un ancien téléphone Samsung Galaxy.

Voici à quoi ressemble le Motorola Defy Satellite Link. (Photo: Bullitt)

La remorque ne pèse que 70 grammes et a une faible hauteur totale de 11 mm. La batterie intégrée de 600 mAh devrait durer plusieurs jours. Enfin en tant que gadget de randonnée, l’appareil ennoblit la certification IP68. Cela rend le Satellite Link étanche et empêche également la poussière de pénétrer dans le boîtier.

Vous pouvez passer des appels d’urgence en associant le Satellite Link à votre téléphone via Bluetooth. Vous pouvez utiliser une application pour envoyer et recevoir des messages, partager votre position ou envoyer un SMS d’urgence.

Pratique : Sans smartphone actif, le Satellite Link peut toujours envoyer les coordonnées GPS exactes à un contact et passer des appels d’urgence d’une simple pression sur un bouton.

Matériel bon marché, prix d’abonnement élevé

Le Motorola Defy Satellite Link devrait être lancé en Europe au deuxième trimestre 2023. Sans extras, l’appareil coûte 119 euros. Avec un abonnement satellite de 12 mois, l’appareil coûte 169 euros.

Ça coûte cher : envoyer des messages par satellite. (Photo: Bullitt)

C’est aussi le coût des communications par satellite modernes. Il faut absolument un abonnement, qui coûte à partir de 4,99 euros par mois. Vous recevrez 30 messages et appels d’urgence SOS pour ce poste. Bien sûr, il existe également des forfaits avec plus de messages, mais ils coûtent plus cher.

L’annonce par MediaTek d’un modem satellite pour smartphones et ce gadget même sont un signe de l’évolution des télécommunications mobiles – loin des tours de transmission terrestres vers les étoiles. Presque. Après tout, les signaux vont jusqu’à l’orbite terrestre basse. C’est quand même excitant.

