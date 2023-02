Nokia C22 et C32 annoncés – des monstres de batterie à petit budget

HMD Global vient d’annoncer son intention d’étendre sa présence en Europe. L’entreprise y installera prochainement une fabrication locale. Cela apportera certainement des avantages à l’entreprise et lui permettra de faire avancer les smartphones Nokia. Nokia a commencé à se concentrer sur le segment haut de gamme du milieu de gamme, nous avons également vu une tentative ratée de produit phare avec le Nokia 9 PureView. Depuis 2020, Nokia se concentre sur le segment bas de gamme, et apparemment, cela paie les factures. Aujourd’hui, Nokia dévoile les Nokia C22 et Nokia C32 pour le segment bas de gamme.

Caractéristiques des Nokia C22 et C32

Le Nokia C22 et le Nokia C32 apportent l’habituel – un ensemble complet de spécifications et un gros accent sur la batterie. Le Nokia C32 est le premier téléphone de la série C à proposer un appareil photo principal de 50 MP. Il est également doté d’un standard haut de gamme avec du verre à l’avant et à l’arrière. Le Nokia C22 et le Nokia C32 sont classés IP52. Cela leur donnera une protection contre la poussière et les projections d’eau. Les deux téléphones ont le même écran LCD HD+ de 6,5 pouces avec verre incurvé 2,5D. Un autre trait commun est la batterie de 5 000 mAh avec une charge de 10 W.

Selon HMD Global, les Nokia C22 et Nokia C32 offrent trois jours d’autonomie. Cependant, nous ne savons pas dans quels scénarios cela est possible. Nous ne nous attendons pas à ce qu’il dure aussi longtemps si vous utilisez le téléphone pour jouer, regarder beaucoup de vidéos, etc. C’est probablement le temps de veille. Quoi qu’il en soit, Nokia déclare qu’il existe une gestion d’économie de batterie alimentée par l’IA qui améliore la durée de vie de la batterie.

Le Nokia C32 dispose d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté. L’appareil dispose également d’un appareil photo principal de 50 MP avec mode nuit, mode portrait et HDR automatique. Il dispose également d’un appareil photo macro dédié de 2 MP. À l’avant, le téléphone dispose d’un jeu de tir selfie de 8 MP qui prend en charge le déverrouillage du visage même avec un masque. Sous le capot, le Nokia dispose de la puce Unisoc SC9863A avec 3/4 Go de RAM et 64/128 Go de stockage. Bien sûr, vous pouvez l’étendre avec un emplacement pour carte micro SD. Le téléphone fonctionne sous Android 13 et Nokia promet deux ans de mises à jour de sécurité trimestrielles.

Le Nokia C22 apporte un appareil photo principal de 13 MP et un macro shooter de 2 MP. Il a le même vivaneau selfie de 8 MP avec déverrouillage du visage. Le téléphone est livré avec 2 Go/3 Go et 64 Go de stockage. Il dispose également d’un emplacement pour carte micro SD. Le téléphone a un panneau arrière en plastique et un lecteur d’empreintes digitales.

Le Nokia C32 est en vente à partir d’aujourd’hui en Charcoal, Autumn Green et Beach Pink. Le prix commence à partir de 129 €. Le Nokia C22 est disponible en Midnight Black et Sand et est en vente à partir d’aujourd’hui pour environ 109 €. Les deux appareils rejoindront le Nokia C02 lancé plus tôt ce mois-ci et le C12 lancé en janvier.