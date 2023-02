Les équivalents d’Android Emergency SOS via satellite seront bientôt courants

Les services équivalents d’Android Emergency SOS via Satellite semblent devoir devenir la norme sur les téléphones haut de gamme, quelques mois après qu’Apple a activé le service pour la première fois à la fin de l’année dernière.

MediaTek est la dernière entreprise à proposer une puce radio prenant en charge les communications par satellite, suite aux annonces précédentes de Qualcomm et Samsung…

Arrière-plan

La fonction SOS d’urgence via satellite de l’iPhone 14 était l’une des principales annonces faites lors de l’événement de lancement, et la raison du nom Far Out et des visuels de l’espace. Il a été mis en ligne aux États-Unis et au Canada en novembre, puis déployé dans quatre autres pays un mois plus tard.

Le service fonctionne via des satellites Globalstar spécialement conçus pour fournir des services aux smartphones. Il permet d’accéder aux services 911 lorsque vous vous trouvez dans des zones isolées sans couverture mobile.

Le service sera éventuellement basé sur un abonnement, mais Apple affirme qu’il sera gratuit pour tous les propriétaires d’iPhone 14 dans les pays compatibles pendant les deux premières années. Nous ne savons pas encore combien coûtera l’abonnement à la fin de la période gratuite.

Le service est actuellement uniquement textuel, l’iPhone demandant à l’utilisateur toutes les informations nécessaires aux sauveteurs, puis les envoyant dans un format compressé.

Il a déjà été crédité de plus d’un sauvetage et décrit comme un changeur de jeu par les équipes de recherche et de sauvetage.

SOS d’urgence via les rivaux d’Android par satellite

Jusqu’à présent, il n’y a toujours pas de smartphones Android offrant des communications par satellite, mais cela devrait changer dans un avenir très proche.

Samsung a annoncé hier ses propres plans, mais sans aucune date. Qualcomm avait précédemment annoncé que son modem Snapdragon X70 prendrait en charge les communications par satellite et arriverait sur les téléphones Android plus tard cette année. Aujourd’hui, MediaTek a annoncé que nous verrions des téléphones Android avec un service de style SOS d’urgence via satellite encore plus tôt, avec sa dernière puce qui fera bientôt ses débuts dans deux modèles.

Netcost-security.fr rapporte :

MediaTek a confirmé que Bullitt sera le premier à lancer la connectivité par satellite basée sur le matériel MediaTek, à commencer par le smartphone CAT S75, ainsi que le smartphone Motorola Defy 2. CAT S75 est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui, tandis que Defy 2 sera lancé au deuxième trimestre.

De plus, Motorola lancera également l’équivalent satellite d’un appareil de point d’accès mobile, le Defy Satellite Link. Cela permettra à n’importe quel smartphone d’acquérir une capacité de communication par satellite via Bluetooth, à partir du prochain trimestre. L’appareil lui-même coûtera 99 $, ou 149 $ avec un abonnement de base de 12 mois couvrant 30 messages par mois.

La course à la transmission photo et vidéo

La technologie actuelle de communication par satellite pour smartphone est limitée aux messages texte, mais la prochaine étape consistera à ajouter la prise en charge de la transmission de photos et de vidéos. Apple a déjà un brevet pour étendre son propre service aux photos, vidéos, etc., et Samsung a déclaré hier qu’il avait la même capacité en cours.

Basés sur cette technologie, les futurs modems Exynos de Samsung prendront en charge la messagerie texte bidirectionnelle ainsi que le partage d’images et de vidéos haute définition.

Image : rendu de la NASA des satellites du cube Starling

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :