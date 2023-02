Des composés organiques plus anciens que le Soleil découverts sur l’astéroïde Ryugu

En analysant les fragments de l’astéroïde Ryugu ramenés sur Terre, des scientifiques japonais ont découvert la présence de nombreux composés organiques très anciens, plus anciens que le Soleil.

En 2019, l’instrument Small Carry-on Impactor (SCI) installé sur la sonde japonaise Hayabusa 2 a tiré un projectile en cuivre de 2,5 kilogrammes sur l’astéroïde Ryugu alors qu’il voyageait à des millions de kilomètres de la Terre. Cette mission spectaculaire a été réalisée pour collecter des échantillons de la « roche spatiale » et les ramener sur Terre, comme cela s’est réellement produit en 2020 (la capsule a atterri en Australie). Depuis, les scientifiques japonais s’affairent à étudier les composés du précieux matériau récupéré, faisant des découvertes très importantes. Deux nouvelles études publiées dans la revue faisant autorité Science ont découvert plusieurs composés à l’intérieur de l’astéroïde, tels que des molécules organiques plus anciennes que le Soleil.

Les études ont été menées par deux équipes japonaises indépendantes dirigées par des scientifiques du Département des sciences de la Terre et des planètes de l’Université de Kyushu et du Département des sciences de la Terre et des systèmes planétaires de l’Université d’Hiroshima. Pour analyser les fragments de Ryugu, les chercheurs coordonnés par les professeurs Hikaru Yabuta et Hiroshi Naraoka ont principalement mené des tests de spectrométrie de masse et de chromatographie liquide ou gazeuse. Dans la première étude, environ 20 000 composés ont été identifiés, constitués de nombreux éléments, dont l’azote, l’hydrogène, le carbone, l’oxygène, le soufre et autres. Sont également identifiés la méthylamine et les acides carboxyliques comme l’acide acétique.

Quinze acides aminés ont également été identifiés, les soi-disant « éléments constitutifs de la vie », dont l’acide α-aminobutyrique, la glycine et l’alanine. Bien qu’étroitement liés aux processus biologiques, il s’agit ici d’acides aminés d’origine abiotique, c’est-à-dire sans implication d’organismes vivants. Or, la théorie de la panspermie prédit que des astéroïdes et des comètes riches en ces éléments, après avoir bombardé la Terre, auraient pu allumer la mèche de la vie dans la soupe primordiale, il y a des milliards d’années. C’est pourquoi ces découvertes sont extrêmement importantes, pour mieux comprendre l’origine de la vie et l’évolution de notre système. Les premiers éléments constitutifs de la vie sur Ryugu avaient déjà été identifiés à l’été 2022.

Dans la deuxième étude, les chercheurs japonais ont étudié les macromolécules, détectant des composés aromatiques et aliphatiques, des cétones et des carboxyles. « Les compositions des groupes fonctionnels sont cohérentes avec celles de la matière organique insoluble (IOM) des météorites chondritiques primitives carbonées CI (type Ivuna) et CM (type Mighei) », ont expliqué Yabuta et ses collègues. Leurs analyses confirment que l’objet progéniteur dont Ryugu s’est détaché était en contact avec de l’eau, ce qui a altéré les substances organiques. Particulièrement intéressants sont les analystes sur les composés isotopiques, menés par spectro-microscopie, microscopie électronique et microscopie isotopique. Le rapport du deutérium (un isotope de l’hydrogène) à l’azote-15 suggère que la matière organique de l’astéroïde est plus ancienne que le soleil lui-même. Il provient d’un nuage de particules protosolaires à l’origine de notre étoile et de poussières d’autres étoiles âgées de plus de 5 milliards d’années.

En conclusion, les études suggèrent que la matière organique présente sur l’astéroïde s’est formée pendant et/ou avant la naissance du Système solaire et qu’au cours de milliards d’années elle a subi des transformations dues à la présence d’eau. Les détails des recherches « Molécules organiques solubles dans des échantillons de l’astéroïde carboné (162173) Ryugu » et « Matière organique macromoléculaire dans des échantillons de l’astéroïde (162173) Ryugu » ont été publiés dans la revue Science.

