Actu : casque Apple de deuxième génération à venir en 2025 ; Apple prévoit une option bas de gamme et haut de gamme

Bien que le casque Apple de première génération n’ait pas encore été officiellement annoncé, le moulin à rumeurs est déjà à pleine vapeur pour discuter des plans de la deuxième génération de l’appareil.

Aujourd’hui, l’analyste respecté d’Apple, Ming-Chi Actu, déclare qu’Apple prévoit de lancer le casque de deuxième génération en 2025. Contrairement à la première génération, qui n’aura qu’un seul modèle haut de gamme, la deuxième génération se déclinera en deux modèles ; une version bas de gamme et une version haut de gamme.

Actu indique que le casque AR/VR haut de gamme sera produit par Luxcaseict, une joint-venture entre Luxshare et Pegatron. Le modèle bas de gamme sera produit par Foxconn.

Cela correspond à un rapport du début de la semaine selon lequel Foxconn travaille actuellement à l’optimisation de la production pour le projet de casque bas de gamme moins cher.

Pour rappel, nous nous attendons actuellement à ce que le casque Apple à venir en 2023 ait une technologie de pointe, à un prix. Le prix annoncé est de l’ordre de 3 000 $. Par conséquent, il était inévitable qu’Apple développe à l’avenir des casques d’entrée de gamme moins chers afin d’acquérir une clientèle importante.

On ne sait pas exactement à quel point le modèle bas de gamme serait moins cher. Un rapport précédent de The Information indiquait qu’Apple visait à réduire le prix de moitié, à environ 1 500 dollars.

La première itération du casque devrait être dévoilée à la WWDC en juin, l’appareil étant mis en vente plus tard dans l’année. Il comportera deux écrans micro-OLED haute résolution (un pour chaque œil), des dizaines de caméras et de capteurs intégrés pour le suivi des mains et des yeux, tous alimentés par la puce M2. Les dépôts de marques indiquent qu’Apple marquera l’appareil comme « Apple Reality Pro ». En raison de son prix élevé attendu, l’Apple Reality Pro ne devrait pas avoir d’attrait pour le marché de masse.

