Netflix baisse le coût des abonnements dans 30 pays : « Nous voulons améliorer l’expérience client »

C’est un push and pull de Netflix, d’un côté il essaie de monétiser les utilisateurs « abusifs », de l’autre il veut rester compétitif dans un marché féroce. Après avoir annoncé la fin des comptes partagés, le géant du streaming a décidé de baisser les prix dans 30 pays. Les frais d’abonnement seront réduits en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande, aux Philippines, en Croatie, au Venezuela, au Kenya, dans certains pays d’Afrique subsaharienne, en Iran, en Croatie, en Slovénie, en Bulgarie, au Yémen, en Jordanie, en Iran, en Libye, au Venezuela, en Équateur et au Nicaragua. « Nous explorons toujours des moyens d’améliorer l’expérience de nos membres. Nous pouvons confirmer que nous mettons à jour les prix des abonnements dans certains domaines », a expliqué un porte-parole de Netflix. L’Italie ne sera très probablement pas incluse dans la liste des pays choisis par l’entreprise.

Netflix doit jouer avec l’équilibre. Les années dorées sont révolues, les actions de la société ont clôturé de 3,4% à New York le jeudi 23 février, et comme l’explique le porte-parole de la société « les gens n’ont jamais eu plus de choix en matière de divertissement », il y a Amazon, Disney plus, HBO, NowTv. Pour peser sur tout alors il y a le problème des comptes partagés, des utilisateurs qui utilisent le service sans payer, la société a estimé qu’il y en a presque 100 millions. En janvier, le co-PDG de Netflix, Greg Peters, a expliqué que Netflix mettrait en œuvre des stratégies pour attirer plus d’abonnés. « Nous voulons élargir encore plus le spectre des utilisateurs alors que nous essayons de servir plus de membres à travers le monde, pour ce faire, nous proposerons un service adapté avec des prix variables », a-t-il déclaré.

L’interdiction des comptes partagés

Netflix expérimente déjà l’arrêt des comptes partagés au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Mais la société a expliqué que l’interdiction sera étendue partout et qu’à partir de mars 2023, chaque compte sera personnel, et si vous souhaitez partager le profil, vous devrez payer. Le tarif n’est pas encore clair, mais le prix de l’abonnement dans les pays où le test a commencé peut être indicatif. La majoration équivaut à un quart du prix standard. Cela indique que chaque compte secondaire pourrait coûter entre 3,50 et 4 euros. Pour rendre le coût plus attractif, la plate-forme a également ajouté la visualisation sur plusieurs appareils pris en charge simultanément et une qualité de streaming supérieure : Ultra HD 4K.

Le risque de cette manœuvre est que certains utilisateurs choisissent de ne pas payer pour quelque chose qui était auparavant gratuit. Si tout se passe comme prévu, cependant, Netflix devrait gagner de l’argent. En 2021, le chiffre d’affaires mondial était de 29,7 milliards de dollars à la fin de l’année prochaine, la plateforme pourrait réaliser un revenu supplémentaire de 721 millions de dollars par an, grâce aux comptes partagés payants.

