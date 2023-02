Samsung élargit sa gamme Galaxy Z Fold avec quatre modèles – Flex, Fold Ultra, Flip Ultra & Tab

Selon les tweets partagés par la source fiable RGcloudS, Samsung élargit activement sa gamme pliable. La société ajoutera quatre nouvelles séries basées sur les Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip existants. RGcloudS a déclaré dans un tweet que Samsung avait ajusté sa stratégie de lancement de téléphones mobiles. Il réduira encore les séries milieu à bas de gamme telles que Galaxy A. Son travail global sur les téléphones mobiles tendra désormais vers les modèles haut de gamme. Le premier choix de Samsung est d’élargir sa gamme existante de téléphones pliables. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles la société lancera une nouvelle série de milieu de gamme Galaxy K et annulera la série Galaxy S+.

Les quatre nouveaux modèles de la série pliable sont les suivants

1. Galaxy Z Flex :

La série comportera une conception à double pliage avec trois écrans. Pour le moment, le schéma de pliage spécifique n’est pas encore clair. Cependant, Samsung a déjà obtenu un certain nombre de brevets techniques dans ce domaine. Ce téléphone portable pliable adoptera la plupart des fonctionnalités Z Flex. Votre application actuelle sera affichée en haut de l’écran si vous activez le mode Flex avec votre téléphone plié et droit. Le bas de votre écran affichera un menu avec plus d’options.

2. Galaxy Z Fold Ultra :

Samsung propose trois générations de Z Fold (Fold, Fold 2 et Fold 3). Cette série est une version améliorée du Galaxy Z Fold. Il utilisera un écran de résolution 4K fourni par Samsung Display. La version standard du Galaxy Z Fold utilise une résolution QHD et l’écran est fourni par BOE.

La série Samsung Galaxy Z Fold est une gamme de smartphones pliables produite par Samsung Electronics. La série a été annoncée pour la première fois en février 2019, avec le lancement du Galaxy Fold original. Voici un bref historique de la série Galaxy Z Fold :

Galaxy Fold :

Le Galaxy Fold original a été annoncé en février 2019 et sorti en septembre 2019. Il comportait un écran Dynamic AMOLED pliable de 7,3 pouces lorsqu’il était déplié, ainsi qu’un écran de couverture de 4,6 pouces lorsqu’il était plié. L’appareil était alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 855, disposait de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne. Le Galaxy Fold comprenait également un système à trois caméras à l’arrière.

Galaxy Z Fold 2 :

Le Galaxy Z Fold 2 a été annoncé en août 2020 et sorti en septembre 2020. Il comportait un écran AMOLED dynamique pliable plus grand de 7,6 pouces lorsqu’il était déplié, ainsi qu’un écran de couverture de 6,2 pouces lorsqu’il était plié. L’appareil était alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 865+, avait jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Le Galaxy Z Fold 2 comprenait également un système à trois caméras à l’arrière.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Galaxy Z Fold 3 :

Le Galaxy Z Fold 3 a été annoncé en août 2021 et sorti le même mois. Il dispose d’un écran Dynamic AMOLED pliable de 7,6 pouces avec une résolution de 2208 x 1768 pixels lorsqu’il est déplié, ainsi que d’un écran de couverture de 6,2 pouces avec une résolution de 2268 x 832 pixels lorsqu’il est plié. L’appareil est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 888, possède jusqu’à 12 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage interne et un système à trois caméras à l’arrière. Le Galaxy Z Fold 3 comprend également de nouvelles fonctionnalités telles qu’une caméra sous-écran et la prise en charge du S Pen.

3. Galaxy Z Flip Ultra :

Le Samsung Galaxy Flip Ultra sera un modèle haut de gamme de la série Galaxy Flip. La série utilise des écrans de résolution 2K fournis par Samsung Display. La version standard du Galaxy Z Flip utilise une résolution FHD et l’écran est fourni par BOE.

Galaxy Z Flip – un bref historique

Le Samsung Galaxy Z Flip est une gamme de smartphones pliables produite par Samsung Electronics. Le premier Galaxy Z Flip a été annoncé le 11 février 2020, aux côtés de la série Samsung Galaxy S20, et est sorti le 14 février 2020 sur certains marchés. Le Galaxy Z Flip était le deuxième smartphone pliable de Samsung, après le Samsung Galaxy Fold sorti en 2019.

Le Galaxy Z Flip présente une conception à clapet qui permet au téléphone de se plier en deux verticalement, un peu comme un téléphone à clapet traditionnel. L’écran pliable du téléphone est en verre ultra-mince (UTG), un nouveau matériau plus durable que le plastique utilisé dans le Galaxy Fold. Le téléphone dispose également d’un petit écran extérieur qui permet aux utilisateurs de voir les notifications et de contrôler la lecture de musique sans ouvrir l’appareil.

Le Galaxy Z Flip a été bien accueilli par les critiques pour son design innovant, sa qualité de construction haut de gamme et ses performances puissantes. Cependant, le téléphone a été critiqué pour son prix élevé et sa disponibilité limitée.

Galaxy Flip 5G

En août 2020, Samsung a publié une version 5G du Galaxy Z Flip, avec un processeur Snapdragon 865+ amélioré et une batterie légèrement plus grande. La version 5G du téléphone était également légèrement plus chère que le modèle d’origine.

Galaxy ZFlip 3

En février 2021, Samsung a annoncé le Galaxy Z Flip 3, la troisième itération de la série Galaxy Z Flip. Le Galaxy Z Flip 3 présente un extérieur repensé avec un écran extérieur plus grand, une charnière plus durable et un processeur amélioré. Le téléphone a également une conception résistante à l’eau et prend en charge la connectivité 5G. Le Galaxy Z Flip 3 a été salué par la critique pour son design, ses performances et sa valeur améliorés par rapport aux modèles précédents.

Dans l’ensemble, la série Galaxy Z Flip représente une avancée significative dans la conception et l’innovation des smartphones, démontrant l’engagement de Samsung à repousser les limites de ce qui est possible dans la technologie mobile.

4. Onglet Galaxy Z :

Contrairement aux trois autres modèles qui ont des liens avec des séries préexistantes, le Galaxy Z Tab semble être nouveau. Ce sera la première tablette pliable de l’entreprise, il y a donc très peu ou rien sur cet appareil. Cependant, nous savons avec certitude qu’il fournira plus d’espace d’affichage. Pour le moment, nous n’avons aucune information sur la taille exacte de l’écran.