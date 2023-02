La Commission européenne interdit TikTok des appareils des employés par crainte de cybersécurité

Qu’est-ce qui vient de se passer? Ce ne sont pas seulement les États-Unis où les organisations et le gouvernement ont interdit au personnel d’utiliser TikTok ; les employés de la Commission européenne n’ont désormais plus le droit d’interagir avec la populaire application vidéo abrégée et ont reçu l’ordre de la supprimer de leurs appareils. Cette décision a été motivée par les craintes de collecte de données et de cyberattaques potentielles émanant du propriétaire chinois ByteDance, qui a fait face à des allégations répétées de collusion avec le gouvernement chinois.

La Commission européenne, l’organe exécutif politiquement indépendant de l’UE chargé d’élaborer des propositions de nouvelle législation européenne, a mis en œuvre l’interdiction de TikTok sur les appareils fournis par le travail et les appareils personnels des employés s’ils ont installé des applications liées au travail.

« La mesure vise à protéger la commission contre les menaces et les actions de cybersécurité, qui pourraient être exploitées pour des cyberattaques contre l’environnement d’entreprise de la commission », a déclaré Sonya Gospodinova, porte-parole de la commission.

Les employés ont jusqu’au 15 mars pour supprimer TikTok de leurs appareils. La Commission a cependant ajouté que l’interdiction est temporaire et pourrait être réévaluée à l’avenir, selon le New York Times. L’organisation a refusé de dire si un incident spécifique avait conduit à l’introduction de la nouvelle règle.

Reuters rapporte que le personnel du Conseil de l’UE, qui réunit des représentants des États membres pour définir les priorités politiques, doit également désinstaller TikTok de leurs téléphones.

Nous continuons à améliorer notre approche de la sécurité des données – en établissant trois centres de données en Europe pour stocker les données des utilisateurs localement ; réduire davantage l’accès des employés aux données ; et la minimisation des flux de données en dehors de l’Europe. – Caroline Greer (@CarolineGreer) 23 février 2023

TikTok fait depuis des années l’objet d’un test minutieux pour ses pratiques de collecte de données et les liens présumés de ByteDance avec le gouvernement chinois. Le PDG de Reddit, Steve Huffman, l’a qualifiée de « logiciel espion » et de « fondamentalement parasitaire » en 2020. Trump a tenté d’interdire complètement l’application lorsqu’il était en fonction, et plus récemment, le commissaire de la FCC a appelé Google et Apple à retirer TikTok de leurs magasins. Les sénateurs ont appelé à une interdiction totale et le directeur du FBI a déclaré que l’application était le meilleur outil d’espionnage de la Chine. Sans surprise, TikTok a été banni des appareils du gouvernement fédéral américain l’année dernière.

TikTok a longtemps nié avoir partagé des données d’utilisateurs avec des responsables chinois. En ce qui concerne l’interdiction de la Commission, un porte-parole de l’entreprise a déclaré : « Nous pensons que cette suspension est erronée et basée sur des idées fausses fondamentales. Nous avons contacté la Commission pour remettre les pendules à l’heure et expliquer comment nous protégeons les données des 125 millions de personnes à travers l’UE qui viennent à TikTok chaque mois. »

Comme toutes les entreprises de médias sociaux, TikTok est également confronté aux nouvelles réglementations numériques de l’UE relatives aux contenus illégaux et préjudiciables ainsi qu’aux règles de confidentialité des données renforcées.



