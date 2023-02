Apple domine 60% du marché des montres connectées

Le marché des montres connectées a connu une croissance significative en 2022, les expéditions mondiales ayant augmenté de 12 % par rapport à l’année précédente. Cependant, malgré les fortes ventes des trois premiers trimestres de l’année, le marché a enregistré une baisse de 2 % des livraisons en glissement annuel au dernier trimestre en raison de la hausse de l’inflation. Ces informations ont été récemment publiées dans un rapport de Counterpoint Research, qui donne un aperçu de l’état du marché mondial des montres connectées.

Le marché mondial des montres connectées a augmenté de 12 % et Apple prend 60 % de tous les bénéfices

Apple continue d’être le leader du marché mondial des montres connectées, avec une part de 34,1 % dans les expéditions totales. Le géant de la technologie détient également un record de 60% des revenus de l’industrie, ce qui en fait l’acteur dominant du marché. Les analystes attribuent cette croissance à la forte demande pour les derniers modèles d’Apple Watch, notamment l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch Ultra et l’Apple Watch SE, qui ont toutes été lancées à l’automne 2022.

Samsung est le deuxième acteur du marché, avec une augmentation de 12 % des livraisons et une part de marché de 9,8 %. Huawei, une entreprise chinoise, occupe la troisième position, avec une part de marché de 6,7 %. Noise et Fire Boltt, deux fabricants indiens de montres intelligentes, ont également réalisé des gains significatifs sur le marché. Sécuriser les quatrième et cinquième places, respectivement, grâce à une forte croissance sur le marché intérieur. D’autres marques, telles que Garmin, Amazfit et boAt, ont des parts fluctuantes à moins de 4 %. Fitbit et Xiaomi se classent respectivement dixième et onzième.

En termes de régions, l’Amérique du Nord est en tête du marché des montres connectées, représentant 29 % des ventes totales en 2022. L’Inde, en revanche, a connu une croissance significative du marché, devenant la deuxième région en importance pour les ventes de montres connectées. La Chine, qui était auparavant la deuxième plus grande région, est tombée à la troisième place.

Le marché des montres connectées économiques d’un prix de 100 $ ou moins reste important, représentant 35 % des ventes totales de montres connectées en 2022. Cependant, le marché des montres connectées d’un prix supérieur à 400 $ a enregistré l’augmentation la plus importante des expéditions, avec une croissance de 129 % d’une année sur l’autre. . Cette croissance a été principalement attribuée au lancement des derniers modèles d’Apple Watch, dont le prix était dans cette catégorie.