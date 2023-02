Realme 8 5G et Realme Narzo 30 5G reçoivent désormais la mise à jour Android 13

Realme commence à déployer la mise à niveau stable du logiciel Realme UI 4.0 centrée sur Android 13 vers Realme 8 5G et Realme Narzo 30 5G. La nouvelle mise à jour intervient deux mois après l’annonce du programme d’accès anticipé. Comme il s’agit d’une mise à niveau importante, elle contient une multitude de nouvelles fonctionnalités, améliorations et correctifs. Lisez la suite pour en savoir plus sur la dernière mise à jour.

Le nouveau logiciel est ensemencé avec le numéro de version F.04 à la fois sur Realme 8 5G et Narzo 30 5G. Selon les détails partagés sur le forum de la communauté, votre smartphone doit fonctionner sur l’une de ces versions pour avoir accès à la mise à jour stable d’Android 13. Les versions requises sont C.06, C.07 ou C.08, si votre téléphone est sur l’ancienne version, assurez-vous de le mettre à jour vers l’une de ces versions.

Realme 8 5G et Realme Narzo 30 5G reçoivent la nouvelle mise à niveau Realme UI 4.0 avec un tas de nouvelles fonctionnalités, y compris les nouveaux éléments de conception aquamorphiques vus sur les téléphones Oppo et OnePlus exécutant Android 13. La mise à jour comprend également des fonctionnalités telles que AOD mis à jour, un moteur de calcul dynamique pour l’amélioration des performances, un outil Private Safe, la prise en charge de plus de palettes de couleurs, de grands dossiers pour l’écran d’accueil, de nouveaux outils d’édition pour la capture d’écran, etc.

Voici le changelog complet partagé par Realme.

Conception aquamorphique Ajoute les couleurs du thème Aquamorphic Design pour un confort visuel amélioré. Ajoute Shadow-Reflective Clock, avec des ombres pour simuler l’orientation du soleil et de la lune. Ajoute un widget d’horloge mondiale sur l’écran d’accueil pour afficher l’heure dans différents fuseaux horaires. Optimise la conception du widget pour rendre les informations plus faciles et plus rapides à trouver. Optimise les polices pour une meilleure lisibilité. Optimise les icônes système en utilisant le dernier schéma de couleurs pour rendre les icônes plus faciles à reconnaître. Enrichit et optimise les illustrations des fonctionnalités en incorporant des éléments multiculturels et inclusifs.

Efficacité Ajoute des dossiers volumineux à l’écran d’accueil. Vous pouvez maintenant ouvrir une application dans un dossier agrandi en un seul clic et tourner les pages du dossier d’un simple glissement. Ajoute le contrôle de la lecture multimédia et optimise l’expérience des paramètres rapides. Ajoute plus d’outils de balisage pour l’édition de capture d’écran. Ajoute la prise en charge de l’ajout de widgets à l’écran d’accueil, ce qui rend l’affichage des informations plus personnalisé. Met à jour Doodle dans Notes. Vous pouvez désormais dessiner sur des graphiques pour prendre des notes plus efficacement. Optimise l’étagère. Glisser vers le bas sur l’écran d’accueil fera apparaître Étagère par défaut. Vous pouvez rechercher du contenu en ligne et sur votre appareil.

Sécurité et confidentialité Ajoute l’effacement régulier des données du presse-papiers pour la protection de la vie privée. Optimise le coffre-fort privé. L’Advanced Encryption Standard (AES) est utilisé pour chiffrer tous les fichiers afin d’améliorer la sécurité des fichiers privés.

Santé et bien-être numérique Ajoute le confort des yeux dans Kid Space pour protéger la vision des enfants.



Au moment d’écrire ces lignes, la mise à jour est une phase de roulement, elle sera disponible pour tout le monde très bientôt par voie hertzienne. Vous pouvez également vérifier les nouvelles mises à jour en accédant à Paramètres > Mises à jour logicielles.

