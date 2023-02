Apple a-t-il accidentellement révélé sa grande surprise de sortie de MacBook au printemps?

Les rumeurs concernant les nouveaux Apple MacBook Air et Mac Pro circulent depuis un certain temps déjà. Selon ce que suggèrent les rumeurs passées, le géant de Cupertino prévoit de sortir de nouveaux Mac avec un processeur M2 et un grand écran de 15 pouces. Mais nous ne savions pas quelle aurait pu être la fonctionnalité surprenante de ces nouveaux appareils.

Eh bien, Apple a récemment déposé une nouvelle liste dans la base de données Bluetooth Launch Studio. Et cela est considéré comme un geste qui préfigure parfois le lancement de tout nouveaux produits. Le dossier ne mentionnait aucun produit spécifique. Mais il est dit que l’appareil est livré avec la dernière norme Bluetooth 5.3.

Tout ce que nous savons sur les prochains Apple MacBook Air et Mac Pro

Des rumeurs concernant Apple suggèrent que les nouvelles versions du MacBook Air et du Mac Pro arriveront au cours du premier semestre 2023. Bien que les nouveaux appareils puissent avoir le même design que les modèles 2019, ils seront en effet livrés avec des composants internes améliorés.

Parallèlement à cela, nous nous attendons à ce qu’Apple emballe les nouveaux MacBook Air et Mac Pro avec macOS 13.3. Mais la chose la plus importante à propos des produits à venir est qu’ils seront probablement équipés de Bluetooth 5.3. Vous voulez savoir pourquoi c’est un gros problème?

Eh bien, Bluetooth 5.3 offre des améliorations significatives en termes d’efficacité énergétique et de fiabilité. C’est du moins ce que Bluetooth SIG a à dire sur la nouvelle norme. Et ce n’est pas comme si ce serait la première fois qu’Apple intègre Bluetooth 5.3 dans ses appareils. La série iPhone 14 et les derniers modes Apple Watch sont livrés avec.

Par ailleurs, la nouvelle machine est également susceptible d’être livrée avec le WiFi-6E, qui est déjà disponible sur les Mac M2 Mini et MacBook Pro. Enfin, même si Apple n’annonce pas les nouveaux appareils lors de l’événement du printemps, ils devraient tomber discrètement via un communiqué de presse.