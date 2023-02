Nokia C02 silencieusement annoncé – Bête d’entrée de gamme !

Si vous vous souvenez, le Nokia C12 a été lancé assez récemment. C’était un téléphone d’entrée de gamme, et il a fait comprendre à beaucoup ce que Nokia pouvait offrir sur le territoire à petit budget. Maintenant, si vous pensez que le Nokia C12 est génial, vous serez étonné par le Nokia C02.

Avant le MWC de Barcelone, HMD a annoncé silencieusement le nouvel appareil d’entrée de gamme, le Nokia C02. Et c’est probablement le meilleur téléphone que vous puissiez obtenir si vous avez une contrainte budgétaire.

Aperçu rapide du Nokia C02

Bien que le téléphone soit dans la gamme super abordable, il ne lésine pas du tout sur l’essentiel. Le Nokia C02 d’entrée de gamme est livré avec une batterie amovible et une prise casque. Oui, tu l’as bien lu. Un téléphone à batterie amovible en 2023.

Mais ce n’est pas tout ce que le téléphone a à offrir. Le Nokia C02 dispose même d’un indice de protection IP52, ce que nous ne voyons pas sur le marché d’entrée de gamme ces jours-ci. Même l’écran de l’appareil est plutôt génial. Il dispose d’un écran LCD de 5,45 pouces avec une résolution FWVGA+ et un format d’image 18:9.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le Nokia C02 dispose d’un jeu de tir selfie 2MP à l’avant et à l’arrière d’un jeu de tir arrière 5MP. Oui, la configuration de la caméra est assez basique. Mais on ne peut pas vraiment demander mieux dans cette gamme de prix. La batterie amovible a une capacité de 3000mAh et se recharge via un port microUSB de date à 5W.

Sous le capot, vous avez un SoC quad-core sans nom. La vitesse d’horloge de ce SoC est à 1,4 GHz. Et même s’il n’est livré qu’avec 2 Go de RAM, vous devez tenir compte du fait que le Nokia C02 est équipé d’Android 12 GO Edition. Ainsi, le téléphone devrait être capable de gérer assez bien les applications quotidiennes.

Le prix du C02 est encore inconnu. Cependant, nous nous attendons à ce qu’il soit à peu près au même prix que le C12. Et le téléphone sera disponible dans les couleurs Charcoal et Dark Cyan.