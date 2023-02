Steam est DOWN – n’a pas pu gérer le trafic « Sons of the Forest »

Le service de livraison de jeux vidéo numériques, Steam, est exploité par Valve. Chaque fois qu’il y a un lancement majeur de jeu, ces plates-formes doivent être très préparées. Eh bien, il semble que Steam ne se soit pas très bien préparé pour le lancement du jeu vidéo d’horreur de survie, Sons of the Forest. Juste avant la sortie officielle de Sons of the Forest, les utilisateurs du service de distribution numérique Steam signalent un bug. Les utilisateurs du service de distribution de jeux numériques, Steam, publient sur les réseaux sociaux des informations sur la perturbation. Environ une heure avant la sortie de Sons of the Forest, à 12h00 CT, la perturbation a commencé et s’est poursuivie pendant au moins 45 minutes.

Au moment de la rédaction de cet article, certains utilisateurs de Steam rencontrent toujours le problème. Il convient de noter que, comme dans la plupart des situations comme celle-ci, tout le monde ne sera probablement pas en mesure d’accéder à Steam. Cependant, il est probable qu’un nombre important de personnes rencontrent ce problème.

Selon Down Detector, il y a eu entre 9 000 et 11 000 rapports d’arrêt de Steam. Il ne s’agit probablement que d’une petite fraction de la base d’utilisateurs concernés. Bien que la cause n’ait pas été déterminée, la sortie imminente de Sons of the Forest est la cause la plus probable. Bien que cela puisse surprendre certains, Sons of the Forest a récemment dépassé Starfield en tant que jeu le plus recherché sur Steam. Cela semble avoir entraîné un grand nombre d’utilisateurs qui étaient prêts à y jouer tout de suite. Quoi qu’il en soit, les joueurs devraient pouvoir découvrir la suite du jeu d’horreur survivant dès que Steam sera à nouveau opérationnel.

L’accès anticipé de Sons of the Forest a cassé Steam

L’accès anticipé à Sons of the Forest est désormais disponible mais son lancement est désormais entravé car il a planté Steam. La suite tant attendue d’Endnight Games est entrée en accès anticipé plutôt que d’être publiée dans son intégralité. Cependant, la demande aurait été si forte que les serveurs de Valve ne pouvaient pas gérer la charge.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Sons of the Forest peut être acheté sur le site Web, mais vous pouvez rencontrer un certain nombre d’erreurs possibles en le faisant. Parfois, le site Web s’effondre totalement ou ne vous permet pas d’ajouter le jeu à votre panier. Même si vous parvenez à l’ajouter à votre commande, vous n’arriverez probablement pas jusqu’à la page de paiement sans faire face à une autre erreur ou à un plantage complet.

La sortie en accès anticipé de Sons of the Forest est encore récente, donc Endnight et Valve n’ont pas encore reconnu le problème ni fourni de plan d’action. En attendant, les mèmes et les films sur le problème envahissent Twitter et Reddit, grâce aux aficionados de l’horreur. La majorité d’entre eux ont adopté un ton amical malgré le caractère vexant du scénario.

Qu’est-ce que Steam ?

Steam est une plateforme de distribution numérique développée par Valve Corporation. Il permet aux utilisateurs d’acheter et de télécharger des jeux, ainsi que d’autres logiciels, directement sur leurs ordinateurs. Steam fournit également diverses fonctionnalités sociales, telles que des listes d’amis, la messagerie et des forums communautaires, ainsi qu’un stockage en nuage pour les sauvegardes de jeux. La plate-forme a été lancée pour la première fois en 2003 et est depuis devenue l’une des plates-formes de jeux en ligne les plus importantes et les plus populaires au monde, avec plus de 120 millions d’utilisateurs actifs en 2021. Steam est disponible pour les systèmes d’exploitation Windows, macOS et Linux.

Tout ce qu’il faut savoir sur Steam

Steam propose une large gamme de jeux, des titres AAA à gros budget aux jeux indépendants. Il comprend à la fois des jeux solo et multijoueurs. Il y a plus de 30 000 jeux disponibles sur Steam à partir de 2021.

En plus des jeux, Steam propose également divers autres types de logiciels. Il propose des logiciels de réalité virtuelle, des logiciels de montage vidéo et des outils de développement de jeux.

Steam a une politique de remboursement robuste qui permet aux utilisateurs de retourner n’importe quel jeu pour n’importe quelle raison dans les 14 jours suivant l’achat. Cependant, l’utilisateur doit jouer au jeu pendant moins de deux heures.

Steam dispose d’une fonction d’atelier intégrée qui permet aux utilisateurs de créer et de partager leurs propres mods de jeu, skins et autres contenus avec d’autres utilisateurs.

Steam propose également un marché où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des objets du jeu et des biens virtuels, tels que des skins, des cartes à collectionner et d’autres objets.

Steam dispose d’une application mobile qui permet aux utilisateurs d’accéder à leur compte Steam et d’acheter des jeux et d’autres contenus sur leurs appareils mobiles.

Enfin, Steam a eu un impact significatif sur l’industrie du jeu. Cela a permis aux développeurs indépendants de distribuer plus facilement leurs jeux. Il a également contribué à populariser la distribution de jeux numériques dans son ensemble.

D’autres sont