Dites adieu aux messages de diffusion ennuyeux, la newsletter privée de WhatsApp arrive

Celui qui a suggéré cette fonctionnalité à WhatsApp est probablement fatigué des messages de diffusion ennuyeux comme vous et moi. WhatsApp fait tout son possible pour faire de la plateforme de messagerie instantanée une application sûre et agréable pour tout le monde. Pour cette raison, WhatsApp prévoit une nouvelle fonctionnalité pour les newsletters privées.

WhatsApp a commencé cela avec l’introduction des communautés. Les communautés sont une fonctionnalité très utile qui aide les utilisateurs à rassembler des groupes connexes sous un même toit. Ainsi, si vous avez différents groupes auxquels vous envoyez normalement des messages ou des annonces, les communautés vous aideront à envoyer votre annonce uniquement. Maintenant, les développeurs de l’application de messagerie instantanée essaient d’ajouter plus d’outils pour rendre cette fonctionnalité encore meilleure.

La newsletter WhatsApp est en préparation

Des sources ont affirmé que WhatsApp travaillait sur une nouvelle fonctionnalité appelée Newsletter. Nous l’appellerons « Newsletter » pour l’instant car WhatsApp n’a pas confirmé le nom réel. En raison de sa fonctionnalité, nous sommes libres de l’appeler « Newsletter ».

Newsletter vous donnera le pouvoir de contrôler les messages diffusés. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront désormais s’abonner à des messages diffusés par des individus et des groupes. Plus de messages diffusés ennuyeux de n’importe qui. Vous pouvez sélectionner exclusivement des personnes, des groupes et des organisations dont vous souhaitez recevoir des messages diffusés.

Avec Newsletter, il devient possible pour les créateurs de contenu de pouvoir toucher un grand nombre indéfini de personnes. Cependant, le chiffrement de bout en bout n’est pas possible ici car la fonctionnalité utilise une architecture un-à-plusieurs. Un bon côté est que le numéro de contact du diffuseur restera caché. Ainsi, l’identité des expéditeurs ne sera pas révélée.

Des sources ont également affirmé que Newsletter aura sa propre section distincte et facultative dans l’onglet d’état. Cela indique qu’il sera séparé des chats privés et n’aura aucun effet sur le chiffrement de bout en bout des chats privés.

La newsletter vous donne votre propre espace privé où vous choisissez ce qu’il faut voir, quand le voir et de qui le voir. Tout ce à quoi vous vous abonnez reste privé pour vous seul et n’aura aucun lien avec vos comptes de médias sociaux. Les créateurs de newsletter auront également leurs propres identifiants afin que les utilisateurs puissent les rechercher et s’abonner en recherchant leurs identifiants dans WhatsApp.

À quel point la newsletter WhatsApp est-elle privée ?

La newsletter WhatsApp viendra avec la confidentialité des utilisateurs comme priorité principale. Personne ne connaît le contenu auquel vous vous abonnez à part vous. Les numéros de téléphone de l’abonné et du diffuseur resteront également cachés l’un de l’autre. Cela indique que vous n’avez pas besoin d’avoir le numéro de contact d’une personne pour vous abonner à sa newsletter.