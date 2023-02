Ce concept de Mac Mini pourrait donner une leçon ou deux à Apple

Apple doit sérieusement repenser ses décisions de conception. Eh bien, l’entreprise a tendance à s’en tenir aux conceptions pendant des années et des années. Les iPhones en sont un bon exemple. Bien qu’ils bénéficient de rafraîchissements de conception plus souvent que d’autres produits Apple, nous pouvons citer le cas du Notch qui colle depuis l’époque de l’iPhone X en 2017. Cette année, Apple dira enfin au revoir (peut-être juste jusqu’à l’iPhone SE 4 vient) à l’encoche. Ce serait formidable de voir plus de produits Apple bénéficier d’un rafraîchissement de conception comme l’Apple Mac mini.

La conception du concept Apple Mac mini est prometteuse

La conception actuelle du Mac mini existe depuis plus d’une décennie. Il y a beaucoup de passionnés qui rêvent de quelque chose de nouveau, qui amène la gamme à la modernité, ou du moins qui essaie de changer « l’habituel ». Il existe de nombreux concepts sur le Web, et le dernier vient directement de MacRumors. Précisément, un utilisateur des forums MacRumors a partagé une série d’images sympas qui montrent sa vision d’un nouveau Mac mini. Il y a quelques similitudes avec Apple Mac Studio, et il n’y a rien de mal à cela. Apple pourrait facilement emprunter certains éléments, ce qui augmenterait également la cohérence entre les différents produits de la gamme Mac.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





L’utilisateur « Rickroller » a partagé quelques images avec son concept. Ils présentent une conception de type Mac Studio avec des améliorations thermiques significatives pour le Mac mini. L’efficacité thermique se traduit souvent par des performances supplémentaires. En plus de cela, la conception pourrait également améliorer la vie des utilisateurs car elle montre des ports USB-C orientés vers l’avant et un lecteur de carte SDXC.

Fait intéressant, le pronostiqueur Jon Prosser a partagé quelques images pointant vers une refonte du Mac mini. Les images dataient de 2021 et indiquaient un rafraîchissement avec le nouveau Mac mini de la série M. Cependant, Apple a mis à jour le matériel des modèles Mac mini l’année dernière, et ils n’ont pas apporté de changements de conception significatifs. L’analyste réputé Ming-Chi Kuo a souligné l’absence d’un nouveau design en 2022. Il est encore plus pessimiste et dit que les nouveaux modèles de Mac mini arriveront en 2024 avec le même design. Dans cette optique, on peut dire qu’Apple n’a pratiquement aucun intérêt à changer le design du Mac mini.

À l’heure actuelle, l’appareil a une conception monocoque en aluminium argenté. Cette conception date de 2010 et a été utilisée dans tous les Mac mini depuis lors. La plus grande « nouveauté » est survenue en 2018 lorsque Apple a introduit une option de couleur Space Grey. Bien que le concept semble être un « rafraîchissement mineur du design », ce serait un changement bienvenu par rapport au design récurrent ennuyeux.