Le fondateur disgracié de FTX fait face "une multitude de nouvelles charges," y compris plus de fraude et de contributions politiques illégales

Cela pourrait-il s’aggraver ? Les autorités ont arrêté le fondateur et PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, en décembre dernier, peu de temps après l’implosion de son échange cryptomonnaie, emmenant tous ses investisseurs dans la banque proverbiale. Les procureurs l’ont inculpé de plusieurs chefs d’accusation de divers crimes, y compris la fraude par fil, le complot de fraude par fil, la fraude en valeurs mobilières, le complot de fraude en valeurs mobilières et le blanchiment d’argent, le plongeant dans de graves eaux chaudes.

Même après sa garde à vue, les enquêteurs ont continué à enquêter sur d’autres domaines des relations commerciales de Sam Bankman-Fried. Ces enquêtes ont conduit à au moins 12 accusations supplémentaires contre le cryptopreneur pour fraude par fil, banque et marchandises, accusations supplémentaires de blanchiment d’argent, contributions politiques illégales et « exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence ». Selon CNBC, les accusations supplémentaires à elles seules pourraient entraîner des décennies de prison en cas de condamnation.

Les procureurs fédéraux ont descellé « l’acte d’accusation de remplacement » jeudi, révélant encore plus de mauvaises manipulations et de transactions louches impliquant la direction de FTX par SBF et son fonds spéculatif Alameda Research. Le document note qu’il a utilisé des fonds des deux entités « pour financer des investissements spéculatifs, faire des contributions caritatives et s’enrichir ».

Alors que Bankman-Fried a toujours été publiquement ouvert sur ses contributions politiques, un ventre sombre de son activité est passé inaperçu. Les enquêteurs affirment que SBF a fait plus de 300 dons politiques illégaux atteignant des dizaines de millions de dollars.

Alors que la plupart de ses dons publics sont allés aux démocrates, les procureurs affirment que dans les coulisses, SBF exploitait une arnaque de « donneur de paille » pour planter des graines d’influence auprès des démocrates et des républicains, qui seraient finalement les régulateurs de l’industrie de la cryptomonnaie. Bankman-Fried aurait exécuté son plan de don de paille en « contraignant » deux dirigeants anonymes de FTX à faire des dons à des responsables politiques particuliers en utilisant l’argent de FTX et d’Alameda et à la discrétion de SBF.

« Au total, l’accusé et ses co-conspirateurs ont fait plus de 300 contributions politiques, totalisant des dizaines de millions de dollars, qui étaient illégales parce qu’elles ont été faites au nom d’un donateur de paille ou payées avec des fonds d’entreprise. Dans des dizaines de cas, L’utilisation par BANKMAN-FRIED de donateurs fictifs lui a permis d’échapper aux limites de contribution sur les dons individuels aux candidats auxquels il avait déjà fait un don. Pour éviter que certaines contributions ne soient rendues publiques en son nom, Bankman-Fried a conspiré et a fait faire certaines contributions politiques dans le les noms de deux autres dirigeants de FTX. »

Les enquêteurs affirment que SBF a tenté de garder ses contributions républicaines « obscures » et qu’il a utilisé la fonction « Donation Processing » de l’application de chat Signal, qui supprime automatiquement les journaux de transactions après utilisation. Bankman-Fried et ses co-conspirateurs ont par ailleurs tenté de dissimuler leurs dons en enregistrant « les virements électroniques sortants d’Alameda vers les comptes bancaires des particuliers dans le but de verser des contributions en tant que » prêts « ou » dépenses « » d’Alameda.

Le drapeau rouge le plus flagrant de ses manigances politiques était peut-être la comptabilité d’Alemeda. Le fonds spéculatif a enregistré plus de 100 millions de dollars de contributions politiques dans ses registres pour les mi-parcours de 2022. Cependant, les dossiers de la Commission électorale fédérale ne montrent aucun don d’Alameda aux candidats ou aux comités d’action politique en 2022.

Bien que personne ne mentionne de noms, un groupe représentant des investisseurs dupés par le SBF aurait envoyé des « messages confidentiels » aux candidats, aux PAC et à d’autres personnes qui ont reçu les fonds illégaux, leur demandant de restituer l’argent aux investisseurs. Il n’est pas clair si ces tentatives pour récupérer une partie de l’argent gaspillé réussissent.

