Le mystère de l’étrange sphère sur les plages japonaises a été révélé : ce n’est pas un OVNI et Goku non plus

En effet, sur les réseaux sociaux ils avaient déjà laissé entendre qu’il s’agissait d’une bouée et les poignées en surface pouvaient être une bonne indication. Maintenant, la confirmation officielle est arrivée.

Certains croyaient que c’était un signe d’OVNI, d’autres le témoignage de Goku sur Terre, puis c’est devenu un moyen d’espionnage chinois et au final le mystère a été résolu. Comme l’enseigne le rasoir d’Occam, la vérité est souvent l’option la plus triviale. La mystérieuse sphère trouvée sur la plage d’Enshu, au Japon, n’est qu’une bouée dérivante.

En fait, les deux poignées à la surface étaient déjà un bon indice pour comprendre la nature de l’objet, maintenant le bureau de génie civil local de Hamamatsu a déclaré qu’il « le considère comme une bouée de fabrication étrangère ». Certains utilisateurs sur les réseaux sociaux avaient déjà expliqué que le ballon échoué était très probablement une bouée détachée de son amarrage, tandis que d’autres avaient alimenté des théories plus extravagantes. « Je pense que tout le monde dans la ville de Hamamatsu était inquiet et curieux de savoir ce que c’était, mais je suis soulagé que le travail soit fait », a déclaré un responsable local aux médias japonais.

Commentaires des utilisateurs

Sur Twitter, où sont nées les plus ferventes théories du complot sur la mystérieuse boule échouée, les internautes écrivent désormais : « Je n’arrive pas à croire que les responsables d’un pays entouré par l’océan ne reconnaissent pas une bouée à boule », tandis qu’un autre commente « OMG ! C’est une bouée d’amarrage en acier. J’ai honte d’être japonais.

Le professeur Mark Inall, océanographe de l’Association écossaise des sciences marines, a déclaré à la BBC qu’il savait « instantanément » ce qui s’était passé. « C’est très reconnaissable. Nous les utilisons pour faire flotter des outils dans l’océan. » Il a ensuite ajouté que grâce au métal il aurait été aisé de comprendre qu’il s’agissait d’une bouée, tout au plus « on pourrait la confondre avec une mine de la Seconde Guerre mondiale… mais celles-ci auraient des pointes qui dépasseraient ».

Retrouver le ballon

L’observation a été rapportée par une femme qui, marchant sur la plage, est tombée sur l’étrange boule orange rouille de 1,5 mètre de diamètre. Comme l’a rapporté Asahi TV. Une fois arrivés sur les lieux, les agents ont bouclé la zone et ont appelé l’escouade anti-bombes pour vérifier si la sphère contenait des matières explosives. Après avoir vérifié l’état de la sécurité, les enquêtes ont commencé. Des photographies de la sphère ont également été envoyées aux Forces d’autodéfense japonaises et aux garde-côtes pour un examen plus approfondi.

Il a été immédiatement précisé qu’aucun indice ne conduisait à un éventuel moyen d’espionnage chinois. Bien que de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux aient suggéré cette option. Après les ballons espions aperçus dans le ciel américain, l’état d’alerte et la peur d’être surveillé par Pékin se sont en effet accrus. En fait, un homme local qui court régulièrement sur la plage d’Enshu a déclaré à la chaîne publique NKH que la sphère « est là depuis un mois, j’ai essayé de la pousser mais elle n’a pas bougé ».