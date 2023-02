Les rendus de l’iPhone 15 sont là – Dites adieu à l’encoche !

La semaine dernière, les premiers rendus CAO montrant le design de l’iPhone 15 Pro ont émergé. La série iPhone 14 peut sembler nouvelle pour certains, mais nous savons déjà que la série iPhone 15 est en développement et fera probablement la une des journaux jusqu’en septembre. L’iPhone 15 Pro a attiré l’attention avec des changements de conception subtils et un tout nouveau port USB Type-C. Maintenant, il est temps que l’iPhone 15 vanille reçoive le même traitement « exposé » – avec l’aimable autorisation de 9to5Mac. Après six ans, nous allons enfin pouvoir dire adieu à l’encoche !

L’iPhone 15 et Plus adoptera l’île dynamique

Les iPhone 14 et 14 Plus n’étaient pas les téléphones les plus inspirants de la gamme. La série Pro a apporté le nouveau Dynamic Island – qui est essentiellement une encoche «flottante» au-dessus d’une caméra perforée et d’un capteur Face ID. Cependant, les téléphones vanille et Plus ont décidé d’adopter le même design que celui fourni avec l’iPhone X en 2017. L’encoche a été légèrement rafraîchie avec la série iPhone 13 et est devenue plus petite. Les iPhone 14 et 14 Plus ressemblent à des modèles d’iPhone 13 remaniés. Mais maintenant, ça va changer.

L’iPhone 15 et Plus adoptera la découpe en forme de pilule Dynamic Islan. Nous ne savons pas s’il s’agit d’un au revoir définitif pour l’encoche, après tout, il peut revenir avec l’iPhone SE 3, quand il vient. Mais pour la gamme principale d’iPhone, il est temps de s’habituer au nouveau design – nous le verrons probablement au cours des prochaines années. Outre Dynamic Island, les nouveaux vanilla et Plus apporteront également le port USB Type-C. Ce n’est un secret pour personne qu’Apple prévoit de passer au port USB Type-C cette année. L’entreprise veut être prête pour les règles imminentes dans l’UE qui nécessiteront un port « universel ». L’interrupteur de sourdine et le bouton de volume seront toujours assis à gauche du cadre du téléphone.

Contrairement à certains rapports, les iPhone 15 et Plus auront des boutons physiques et non capacitifs. Cela semble bon pour la réparabilité, après tout, les capteurs capacitifs sur le côté coûteront probablement plus cher. Enfin, les rendus confirment une configuration à double caméra avec le même design pour l’île.