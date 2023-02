Le pot de miel de Valve attrape 40 000 tricheurs de Dota 2 en flagrant délit

Qu’est-ce qui vient de se passer? Valve a récemment abandonné le marteau d’interdiction sur plus de 40 000 comptes soupçonnés de tricherie dans Dota 2. Selon le développeur et l’éditeur, les comptes en question ont utilisé des logiciels tiers pour obtenir un avantage injuste sur la concurrence. Comment Valve a-t-il su que les joueurs trichaient ? C’est simple – ils ont tendu un piège et les ont regardés prendre l’appât.

Valve a récemment appris que certains joueurs utilisaient des logiciels tiers capables d’accéder aux informations utilisées en interne par le client Dota. Cette information n’est pas visible pendant le jeu normal et donne à l’utilisateur un avantage injuste.

Les développeurs ont rapidement résolu le problème et publié un correctif qui a également tendu un piège. Le correctif comprenait une section de données dans le client du jeu qui ne pouvait jamais être vue pendant le jeu normal, mais qui était accessible à l’aide d’exploits tiers connus. Valve a pu signaler chaque compte lu à partir de cette zone « secrète » du client, ce qui a servi de preuve qu’ils trichaient.

Les interdictions qui en ont résulté étaient « bien méritées », a ajouté Valve.

La lutte en cours contre les développeurs de triche et les joueurs qui utilisent leurs produits se déroule souvent dans les coulisses, mais dans ce cas, Valve a voulu souligner sa position sur la question en public – toute personne qui exécute une application capable de lire les données du client Dota pendant le jeu. peuvent voir leur compte définitivement banni. Cette politique s’applique également aux joueurs professionnels, qui seront par ailleurs bannis de tous les événements compétitifs de Valve s’ils trichent.

Dota 2 est arrivé en 2013 en tant que suite directe de Defense of the Ancients. L’arène de combat en ligne multijoueur (MOBA) oppose deux équipes de cinq joueurs alors qu’elles se battent pour devenir la première à détruire la structure antique de leur adversaire.

Bien qu’il ait près d’une décennie, Dota 2 reste extrêmement populaire. Il occupe la deuxième position sur la liste des joueurs les plus joués de Steam à ce jour avec 538 616 joueurs actuels. Cela le place bien devant Apex Legends à la troisième place avec 259 467 joueurs actuels mais assez loin derrière les 947 689 personnes jouant à Counter-Strike : Global Offensive.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :