Exclusif : premier aperçu de la couleur de l’édition spéciale pour iPhone 15 Pro

La semaine dernière, Netcost-security.fr vous a offert le premier aperçu approfondi du nouveau design de l’iPhone 15 Pro avec des bordures plus fines, des bords arrondis, USB-C, etc. Depuis, nous en avons appris davantage sur les plans d’Apple pour l’iPhone 15 Pro, qui incluent une nouvelle option de couleur rouge foncé époustouflante.

Couleurs iPhone 15 et iPhone 15 Pro

Apple a régulièrement proposé chaque année les modèles « Pro » de l’iPhone dans des couleurs d’édition spéciale. L’iPhone 12 Pro était disponible en bleu pacifique, l’iPhone 13 Pro était disponible en bleu sierra et l’iPhone 14 Pro est disponible dans des couleurs spéciales noir spatial et violet foncé.

La couleur # 410D0D qu’Apple utiliserait

Pour l’iPhone 15 Pro, une source qui a parlé à Netcost-security.fr a révélé qu’Apple prévoyait une nouvelle option de couleur rouge foncé. Ian Zelbo, le moteur de rendu extraordinaire de Netcost-security.fr, a fait une maquette rapide de ce à quoi cela pourrait ressembler, que vous pouvez voir ci-dessus. La couleur elle-même est un rouge très foncé avec l’hexagone de couleur #410D0D.

La maquette que nous avons créée sert principalement à visualiser à quoi pourrait ressembler la couleur sur un iPhone. Le design final d’Apple sera évidemment plus épuré.

Pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus standard, notre source indique que deux des options de couleur testées sont le bleu clair et le rose. Source a toutefois averti que ces informations sont encore précoces et pourraient changer à mesure qu’Apple se rapproche de la sortie de l’iPhone 15 cet automne.

Il sera particulièrement intéressant de voir ce qu’Apple fait avec les couleurs de l’iPhone 15 Pro cette année. En effet, l’iPhone 15 Pro sera également fabriqué en titane, selon un certain nombre de rumeurs différentes. Apple utilise du titane dans l’Apple Watch depuis plusieurs années, offrant des revêtements «naturels» et «noir sidéral».

Apple teste plusieurs couleurs différentes de nouveaux modèles d’iPhone avant leur sortie. Compte tenu de la transition vers le titane, Apple devra également perfectionner le processus de revêtement du matériau en titane. Apple doit prendre en compte des éléments tels que les taux de rendement, le temps de production et les coûts.

Par exemple, il a été largement répandu que l’iPhone X serait disponible en or, mais cela ne s’est pas produit. Quelques mois après la sortie de l’appareil, cependant, des images divulguées de la FCC ont révélé l’iPhone X doré inédit dans son intégralité. Cela montre à quelle distance du lancement d’un nouvel iPhone Apple peut supprimer une nouvelle couleur d’iPhone, en particulier l’année d’une refonte radicale ou d’un changement de matériaux.

Dans l’état actuel des choses, cependant, cette couleur rouge foncé est ce qui est prévu pour l’iPhone 15 Pro. Qu’en pensez-vous? Des suppositions sur le nom commercial d’Apple ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

