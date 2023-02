La recherche basée sur l’IA serait considérablement plus chère par requête pour Google

Pourquoi c’est important : ChatGPT et l’IA, les nouveaux mots à la mode galvaudés du monde de la technologie qui font baver les investisseurs et les actionnaires, ont un coût énorme qui croît proportionnellement à la taille d’une entreprise. Pour un géant comme Google, cela indique qu’un moteur de recherche basé sur l’IA aurait un impact significatif sur les revenus et le résultat net.

En ce moment, tout le monde parle de ChatGPT et de la façon dont les modèles de langage basés sur l’apprentissage automatique vont changer l’avenir de tout. La popularité croissante des chatbots fait des ravages dans l’industrie de la recherche sur le Web en particulier, à tel point que Google a ressenti le besoin de précipiter le lancement de son propre modèle de recherche basé sur le chat juste un peu en avance sur son temps.

Outre les avancées théoriques et les capacités de perturbation de ChatGPT, une chose est déjà certaine : la gestion et l’exécution d’un service de recherche fortement basé sur la technologie des chatbots coûteraient incroyablement cher. Dans une interview avec Reuters, le président d’Alphabet, John Hennessy, a déclaré qu’un seul échange (d’utilisateur) avec un service de recherche basé sur l’IA « coûte probablement dix fois plus qu’une recherche par mot-clé standard ».

La raison de cette énorme augmentation des coûts est la façon dont la recherche Web actuelle fonctionne dans les coulisses. Google construit et maintient une base de données massive de sites Web et d’autres types de documents disponibles sur Internet, envoyant ses robots d’indexation pour indexer le contenu nouveau ou mis à jour afin de maintenir la pertinence de la base de données. Lorsqu’une requête de recherche est effectuée, le moteur de recherche de Google fouille dans la base de données pour classer et catégoriser son contenu afin de fournir enfin des résultats de recherche (SERP) à l’utilisateur final.

Un chatbot basé sur ML est construit sur un paradigme technologique complètement différent : à chaque recherche, le modèle de réseau neuronal massif doit être interprété pour générer un tas de texte (espérons-le) lié à l’invite de l’utilisateur. La nécessité probable d’interroger également l’index Web susmentionné pour vérifier des informations factuelles, et le fait qu’un chatbot nécessiterait probablement une interaction plus longue qu’un moteur de recherche, ne feraient qu’ajouter encore plus d’efforts de calcul à un service déjà complexe et coûteux.

Selon des experts consultés par Reuters, cette complexité entraînerait une réduction significative des 60 milliards de dollars de revenus nets de Google. Morgan Stanley a déclaré qu’un chatbot coûterait à Google 6 milliards de dollars par an pour traiter la moitié du total des requêtes de recherche avec des réponses de 50 mots, tandis que la société de conseil SemiAnalysis estime un coût supplémentaire de 3 milliards de dollars.

La recherche Web traditionnelle de Google est extrêmement rapide, prenant généralement moins d’une seconde pour fournir aux utilisateurs des résultats SERP significatifs. Une recherche basée sur un chatbot, cependant, serait beaucoup plus lente et gourmande en calculs. Ce dernier problème pourrait être résolu dans quelques années, a déclaré Hennessy, mais les dépenses nécessaires à cette avancée technologique pourraient être trop élevées, même pour Google.

Pour l’instant, Mountain View réfléchit à des moyens de mettre en œuvre une « version modèle légère » de son chatbot Bard nouvellement introduit, une solution nécessitant « beaucoup moins de puissance de calcul », ce qui donne à l’entreprise une chance de s’adapter à plus d’utilisateurs et d’obtenir de meilleurs commentaires.

