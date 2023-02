Apple et d’autres pourraient devoir payer pour l’infrastructure 5G européenne [U]

Mise à jour : La consultation a maintenant commencé et durera 12 semaines – voir la fin de l’article.

Dans le cadre d’une proposition en cours de discussion, les géants de la technologie pourraient être invités à aider à payer l’infrastructure 5G européenne, Apple étant potentiellement sur la liste des entreprises recevant une facture.

L’Union européenne envisage de se concerter sur l’idée de demander aux entreprises qui génèrent beaucoup de bande passante Internet de contribuer au coût de mise à niveau des équipements télécoms utilisés pour la délivrer…

Il n’y a rien de nouveau dans l’idée de suggérer que les entreprises qui génèrent beaucoup de bande passante Internet devraient être invitées à contribuer aux coûts d’investissement de l’installation et de la mise à niveau de l’infrastructure nécessaire. L’Association européenne des opérateurs de réseaux de télécommunications (ETNO) l’a proposé pour la première fois en 2012.

Aujourd’hui, il existe une énorme disproportion entre les revenus et un net transfert de valeur vers les acteurs (Over the Top players ‐ OTT) qui ne contribuent pas à l’investissement du réseau. Les flux de trafic et de revenus doivent être réalignés afin d’assurer la viabilité économique des investissements dans les infrastructures et la durabilité de l’ensemble de l’écosystème.