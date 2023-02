Google dit aux employés de partager les bureaux car il cherche à réduire les coûts

WTF ? ! Avec une capitalisation boursière de 1,18 billion de dollars, Google est l’une des plus grandes entreprises au monde, on ne s’attendrait donc pas à ce que certains de ses employés partagent des bureaux avec des collègues. Mais cela deviendra une réalité à partir du prochain trimestre alors que Google adoptera « l’efficacité de l’immobilier ».

CNBC rapporte qu’un document de FAQ interne vu par la publication révèle que le plan de partage de bureau affectera les employés de Google Cloud, qui représentent plus d’un quart du personnel de Google. Il demande aux travailleurs d’alterner les jours où ils sont au bureau, soit le lundi et le mercredi, soit le mardi et le jeudi, afin qu’ils puissent partager leur bureau avec quelqu’un d’autre. Le personnel peut venir les jours non assignés, mais il utilisera un « espace d’accueil de débordement » dans ces cas.

« Grâce au processus d’appariement, ils [employees] conviendront d’une configuration de bureau de base et établiront des normes avec leur partenaire de bureau et leurs équipes pour garantir une expérience positive dans le nouvel environnement partagé », explique le document.

Le programme de partage de bureau sera introduit dans les cinq plus grands sites américains de Google Cloud : Kirkland, Washington ; La ville de New York; San Fransisco; Seattle; et Sunnyvale, Californie.

Beaucoup de gens aiment personnaliser leur bureau, et les niveaux de propreté de l’espace de travail peuvent varier énormément d’une personne à l’autre. Pour aider à prévenir les disputes / bagarres potentielles sur les bureaux d’État qui restent, Google met en place des « quartiers » composés de 200 à 300 personnes qui auront un vice-président ou un directeur pour s’assurer que l’attribution des partenaires constructeurs se passe bien et que les bureaux sont maintenus propres et exempt d’objets personnels.

De plus, pour empêcher les gens de camper dans des salles de conférence au lieu de s’asseoir à leur bureau, un plafond de réservation est introduit sur le nombre de salles pouvant être prises pour les réunions.

Google se réfère au plan de partage de bureau comme une utilisation plus efficace de son espace de travail, c’est-à-dire une mesure de réduction des coûts qui réduira la quantité d’espace immobilier qu’il paie. Le nom officiel est « Cloud Office Evolution ».

« Depuis notre retour au bureau, nous avons lancé des projets drivers et mené des enquêtes auprès des employés du Cloud pour explorer différents modèles de travail hybrides et aider à façonner la meilleure expérience. Nos données montrent que les Googleurs du Cloud apprécient la collaboration en personne garantie lorsqu’ils sont au bureau, car ainsi que la possibilité de travailler à domicile quelques jours par semaine », a déclaré un porte-parole de Google à CNBC. « Avec ces commentaires, nous avons développé notre nouveau modèle de rotation, combinant le meilleur de la collaboration pré-pandémique avec la flexibilité et la concentration que nous apprécions tous du travail à distance, tout en nous permettant d’utiliser nos espaces plus efficacement. »

Alphabet, la société mère de Google, est devenu le dernier géant de la technologie à annoncer des licenciements massifs lorsqu’il a confirmé le mois dernier que 12 000 employés perdraient leur emploi. L’initiative de partage de bureau suggère que Google n’en a pas encore fini avec ses mesures d’économie d’argent.

