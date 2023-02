Asus ROG 6D (Ultimate) commence à recevoir la mise à jour Android 13

Après avoir publié la mise à niveau Android 13 pour les téléphones de la série ZenFone, les fabricants taïwanais de smartphones ont commencé à déployer de nouveaux logiciels pour les téléphones de jeu. Maintenant, la société commence à déployer le nouveau logiciel sur les ROG Phone 6D et ROG Phone 6D Ultimate. Oui, vous pouvez désormais mettre à niveau votre ROG Phone 6D vers Android 13.

Asus a officiellement confirmé le déploiement sur son Forum de la communauté, selon les détails partagés par le Gestionnaire de communauté, la nouvelle mise à niveau est ensemencé avec le numéro de version du logiciel 33.0404.1203.63. Les téléphones de jeu sont tous prêts à recevoir leur première mise à jour logicielle majeure. Il s’agit d’une mise à niveau majeure, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de données et de stockage sur votre appareil.

Asus pousse la mise à jour Android 13 vers ROG Phone 6D et ROG Phone 6D Ultimate avec un tas de nouvelles fonctionnalités et améliorations. La liste des nouvelles fonctionnalités comprend de nouvelles applications de stock, un panneau de paramètres rapides remanié, une autorisation de notification pour les applications, un raccourci du scanner de code QR pour l’écran de verrouillage, les paramètres de langue de l’application, davantage de palettes de couleurs, une nouvelle conception de l’interface utilisateur ROG, etc.

La mise à jour augmentera également le correctif de sécurité mensuel jusqu’en janvier 2023. Voici les modifications complètes à venir avec Android 13 sur ROG Phone 6D et 6D Ultimate.

Veuillez sauvegarder vos données avant de passer à Android 13. La rétrogradation de la version du logiciel de votre appareil vers Android 12 à l’aide du progiciel officiel effacera toutes les données de la mémoire de stockage interne de votre appareil.

Système mis à niveau vers Android 13

Mise à jour du correctif de sécurité Android au 2023-01-05

Mobile Manager remanié, Contacts, Téléphone, Numéroteur d’urgence, Gestionnaire de fichiers, Calculatrice, Horloge, Galerie, Météo, Magnétophone, Paramètres, Transfert de données, Sauvegarde locale, Armory Crate, Game Genie, etc.

Panneau de paramètres rapides, barre de notification et panneau de volume ajustés à la conception d’Android 13

Ajout de la fonctionnalité d’autorisation de notification. Vous pouvez régler l’autorisation de chaque application dans les paramètres des applications et des notifications.

Presse-papiers système ajouté « Suppression automatique » et fonctionnalités de l’éditeur

Ajout de l’option de scanner de code QR pour la fonction de raccourci de l’écran de verrouillage et de la fonction de contrôle à partir d’un appareil verrouillé dans le paramètre d’écran de sécurité et de verrouillage

Selon le paramètre Digital Wellbeing, le jeu de couleurs du système peut être réglé pour être automatiquement commuté par l’option de coucher

Ajout du paramètre de langues de l’application

Ajustement du paramètre de vibration et de force haptique, du paramètre d’affichage et de la taille de la police, et de la largeur/longueur de la barre blanche de navigation lors du choix de la navigation gestuelle

Modification du paramètre Numéros bloqués dans Téléphone pour stocker le comportement. Vous ne recevrez pas d’appels ni de SMs de numéros bloqués.

Suppression du paramètre de durée d’appel

Ajout de l’option Icônes thématiques dans le paramètre Fond d’écran et style. Prend en charge plus de combinaisons de couleurs.

Ajout de la fonctionnalité de partage rapide de lien dans ASUS Launcher

Ajustement de la conception du clavier et de la page des détails des contacts dans l’application Téléphone pour afficher les informations plus clairement

Certaines applications tierces ne sont pas encore compatibles avec Android 13

Présentation de la nouvelle conception de l’interface utilisateur ROG

Si vous possédez ROG Phone 6D ou 6D Ultimate, vous pouvez désormais mettre à niveau votre smartphone vers Android 13 en accédant à Paramètres> Système> Mises à jour logicielles, si une nouvelle mise à jour est disponible sur votre appareil, vous pouvez l’installer, ou, vous peut attendre quelques jours.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde et de charger également votre téléphone à au moins 50 %.

