Asus dévoile un moniteur 27 pouces 1440p avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz

Qu’est-ce qui vient de se passer? Pour ceux qui aiment jouer à des taux de rafraîchissement très élevés mais préfèrent les résolutions 1440p à 1080p, Asus lance un moniteur qui devrait répondre à ces besoins. L’Asus ROG Strix XG27AQMR dispose non seulement d’un panneau QHD de 27 pouces, mais peut également atteindre un taux de rafraîchissement natif de 300 Hz. Si ce n’est pas assez attrayant, il est également livré avec la certification DisplayHDR 600.

Le dernier moniteur d’Asus s’appuie sur le ROG Strix XG27AQM, qui a la même résolution et un taux de rafraîchissement overclocké de 270 Hz. Le R à la fin du nom du dernier modèle indique le taux de rafraîchissement natif plus rapide de 300 Hz.

Les deux générations de moniteurs utilisent un panneau IPS rapide, mais le temps de réponse gris à gris de la nouvelle version est de 1 ms, légèrement plus lent que le temps de 0,5 ms de l’ancien modèle. Le ROG Strix XG27AQMR possède la certification DisplayHDR 600, meilleure que la cote DisplayHDR 400 de son prédécesseur, bien que la luminosité typique reste inchangée à 350 nits.

Les autres fonctionnalités de l’Asus ROG Strix XG27AQMR incluent le prise en charge des technologies de synchronisation adaptative Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium, qui peuvent être activées avec ELMB Sync, une technologie à faible flou de mouvement qui, selon Asus, peut éliminer les images fantômes et les déchirures pour une netteté des visuels et des fréquences d’images élevées pendant le jeu.

Les fonctionnalités de jeu habituelles d’Asus sont également présentes, notamment la technologie GameFast Input, Dynamic Shadow Boost, GameVisual et le mode Asus Gaming HDR.

Le moniteur offre une couverture de 97 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et une couverture de 120 % sRGB. Il est également pré-calibré en usine et est livré avec le rapport d’étalonnage d’usine.

En ce qui concerne les ports, les acheteurs bénéficient d’une entrée DisplayPort 1.4, de deux ports HDMI 2.0, de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A et d’une socket casque 3,5 mm.

Asus n’a pas révélé de prix ni de détails sur la disponibilité du ROG Strix XG27AQMR. La version précédente non-R est disponible pour environ 649,99 $, on pourrait donc imaginer que ce modèle amélioré coûtera un peu plus cher. Il devrait toujours être moins cher que l’Asus ROG Swift PG27AQN, notre choix pour le meilleur moniteur de jeu 1440p global, qui est 1440p @ 360Hz et a un prix de près de 1 200 $.

