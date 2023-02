Vous pouvez prendre un bain avec la prochaine tablette phare de Samsung !

Samsung Electronics est sur le point de lancer sa dernière tablette phare, la Galaxy Tab S9, et de nouveaux détails à ce sujet ont fait surface en ligne. Selon les derniers rapports, Samsung a répondu aux demandes des clients d’implémenter une protection contre l’eau dans ses modèles de tablettes phares en fournissant à la Galaxy Tab S9 un degré de protection IP67. Cela indique que l’appareil ne peut pas passer plus d’une demi-heure à une profondeur maximale d’un mètre, ce qui le rend résistant à l’eau.

Samsung Galaxy Tab S9 offrira une protection contre l’eau IP67

Le Galaxy Tab S9 sera le dernier ajout à la série phare de Samsung Galaxy Tab, et il marque la prochaine étape de l’entreprise dans l’évolution de ses tablettes. Samsung a déjà proposé des tablettes étanches dans sa série Galaxy Tab Active, mais cette fonctionnalité était absente de ses tablettes haut de gamme. Même lorsque les smartphones pliables de Samsung sont devenus étanches, le Galaxy Tab S8 est resté sans résistance à l’eau.

Selon SamMobile, la protection contre l’eau de la Galaxy Tab S9 pourrait encore être annulée. Cependant, il semble que Samsung soit sur le point de lancer une série Galaxy Tab S9 étanche. La sortie de la Galaxy Tab S9 devrait avoir lieu au plus tôt au second semestre de cette année.

Samsung a l’habitude d’écouter les commentaires des clients et de les incorporer dans ses produits. L’inclusion de la protection contre l’eau dans la Galaxy Tab S9 en est un excellent exemple. SamMobile a la réputation de partager des informations sur les nouveaux produits Samsung avant leur annonce officielle. Il est donc fort probable que la Galaxy Tab S9 sera effectivement dotée d’une protection contre l’eau IP67.

Ainsi, l’ajout de la résistance à l’eau au Galaxy Tab S9 sera une amélioration significative de la durabilité et de la convivialité de la tablette. La possibilité d’utiliser l’appareil dans des environnements humides. Comme dans la cuisine ou sur la plage, sera un ajout bienvenu pour de nombreux utilisateurs. Avec la tendance actuelle de plus de personnes travaillant à distance, la Galaxy Tab S9 pourrait être un outil précieux pour ceux qui ont besoin de travailler dans différents endroits.

Voici un rappel des spécifications de la série Galaxy Tab S8 actuelle.

Caractéristiques de la série Samsung Galaxy Tab S8

Tab S8 — Écran 11 pouces (2560 x 1600 pixels) WQXGA 120 Hz LTPS TFT avec une luminosité allant jusqu’à 500 nits, 276 ppi

Tab S8+ — Écran WQXGA+ 120Hz Super AMOLED de 12,7 pouces (2800 x 1752 pixels) avec une luminosité allant jusqu’à 420 nits, 266 ppp

Tab S8 Ultra — Écran WQXGA+ 120Hz Super AMOLED de 14,6 pouces (2960 x 1848 pixels) avec une luminosité allant jusqu’à 420 nits, 240 ppp

Plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4nm avec GPU Adreno de nouvelle génération

8 Go de RAM avec 128 Go / 256 Go de stockage. 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage / 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage (S8 Ultra uniquement). Mémoire extensible jusqu’à 1 To avec microSD

Android 12 avec une interface utilisateur 4.1

Caméra arrière 13MP avec ouverture f/2.0, caméra ultra-large 6MP avec ouverture f/2.2

Caméra frontale 12MP avec ouverture f/2.4, caméra secondaire ultra-large 12MP avec ouverture f/2.2 (Tab S8 Ultra uniquement)

Galaxy S8 — Scanner d’empreintes digitales monté sur le côté

Galaxy S8+ et Ultra— Scanner d’empreintes digitales à l’écran

Quatre haut-parleurs stéréo avec Sound by AKG, Dolby Atmos, 3 microphones

Stylet S avec Bluetooth

Dimensions de l’onglet S8 : 253,8 × 165,3 × 6,3 mm ; Poids : 503 (Wi-Fi) / 507g (5G)

Dimensions de l’onglet S8+ : 285 x 185 x 5,7 mm ; Poids : 567 g (Wi-Fi) / 572 g (5G)

Dimensions de l’onglet S8 Ultra : 326,4 x 208,6 x 5,5 mm ; Poids : 726 g (Wi-Fi) / 728 g (5G)

5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, Beidou, Galileo, USB 3.2 Type-C

Tab S8 – Batterie de 8 000 mAh avec charge rapide de 45 W

Tab S8 + – Batterie 10 090 mAh avec charge rapide de 45 W

Tab S8 Ultra – Batterie de 11 200 mAh avec charge rapide de 45 W

Pour conclure, Samsung s’apprête à sortir sa nouvelle tablette phare, la Galaxy Tab S9, avec une protection contre l’eau IP67. Bien qu’il soit possible que la protection contre l’eau soit encore annulée, il est fort probable que le Galaxy Tab S9 soit étanche. Par ailleurs, il s’agit d’un ajout important à la série phare de Galaxy Tab de Samsung. Et marque la prochaine étape de l’entreprise dans l’évolution de ses tablettes. La sortie de la Galaxy Tab S9 aura lieu au plus tôt au second semestre de cette année. Et ce sera sans aucun doute un produit très attendu pour les fans de Samsung.