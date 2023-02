Un étrange astéroïde allongé a survolé la Terre

Grâce à l’observatoire du système solaire Goldstone, la forme très particulière d’un astéroïde passant au-dessus de la Terre a été déterminée. Il est environ trois fois plus long que haut.

Crédit : NASA/JPL–Caltech

Presque chaque jour, comme le montrent les données recueillies par la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA), la Terre est survolée par des soi-disant NEO (Near Earth Objetcs), ou des objets célestes qui s’approchent de l’orbite terrestre, plus ou moins dangereusement. A 09h49 heure française le vendredi 3 février, passant au-dessus de nos têtes – en toute sécurité – il y en avait un très particulier, un astéroïde avec une forme décidément inhabituelle, presque trois fois plus longue que haute. 2011 AG5, c’est le nom du « space rock », a une longueur estimée à environ 500 mètres, tandis que la hauteur est d’environ 150 mètres, comme le rapporte la NASA dans un communiqué de presse.

D’après les images partagées par l’agence aérospatiale, l’astéroïde ressemble à une aubergine spatiale géante, avec une portion plus grande et une tête plus petite. Les astronomes ont pu l’étudier plus en profondeur grâce au passage rapproché au début du mois, alors qu’il filait à la vitesse impressionnante de 9,9 kilomètres par seconde (plus de 35 000 kilomètres par heure. Le matin du 3 février, l’objet a atteint sa distance minimale de la Terre de 0,012 unité astronomique (UA), soit 1,8 million de kilomètres, soit environ cinq fois la distance moyenne qui nous sépare de la Lune.C’était donc un passage en toute sécurité.Curieusement, lorsque cet astéroïde a été découvert le 8 janvier 2011 du Mount Lemmon Survey, les scientifiques ont mis en évidence un risque potentiel d’impact avec la Terre, puis évité par des calculs ultérieurs plus précis.

Grâce au récent survol, les chercheurs ont décidé de le mettre dans le collimateur de l’antenne radar extrêmement puissante de 70 mètres du système solaire Goldstone, située dans l’installation californienne du Deep Space Network. Des observations de plusieurs jours, entre le 29 janvier et le 4 février, ont permis aux chercheurs de déterminer sa forme inhabituelle d’aubergine allongée. « Sur les 1 040 objets proches de la Terre observés par radar planétaire à ce jour, c’est l’un des plus allongés que nous ayons vus », a déclaré le Dr Lance Benner, scientifique au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Les chercheurs ont également découvert qu’il a une couleur très noire, semblable à celle du charbon.

Les données les plus significatives sont cependant celles recueillies sur son orbite, désormais nettement plus claire et heureusement plus sûre. Il a été déterminé que 2011 AG5 prend un peu moins de 2 ans pour faire une orbite autour du Soleil (621 jours) et que son prochain survol rapproché de la Terre aura lieu en 2040, lorsqu’il transitera à environ 1,1 million de kilomètres de la surface de la planète. . « Les observations continues de cet objet ont exclu toute possibilité d’impact, et ces nouvelles mesures de portée par l’équipe du radar planétaire permettront d’affiner davantage où il se trouvera loin dans le futur », a déclaré le Dr Benner.

Or, c’est un objet classé comme potentiellement dangereux qui en cas d’impact avec la Terre causerait des dégâts catastrophiques à l’échelle régionale : un astéroïde de 100 mètres serait capable d’oblitérer une métropole comme New York. C’est précisément pourquoi il est si important de continuer à surveiller l’espace autour de notre planète.

