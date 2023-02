Le SoC interne d’Oppo sera lancé plus tôt que prévu !

Récemment, les fabricants de smartphones ont introduit leurs propres puces. Ceux-ci permettent aux marques de mieux contrôler les performances de traitement et de calcul de leurs appareils. Et Oppo a décidé de se joindre. Oui, il possède déjà une puce de connectivité appelée MariSilicon Y et un NPU MariSillicon X.

Mais Oppo ne dispose pas encore d’un véritable SoC pour ses smartphones. Cependant, un rapport récent suggère que la marque chinoise souhaite proposer un véritable chipset le plus rapidement possible. Il veut conserver son avantage concurrentiel sur le marché des smartphones. Et selon un initié, le SoC interne pourrait être lancé plus tôt que prévu.

La première partie du SoC d’Oppo devrait être lancée en 2024

Un dirigeant de MediaTek a indiqué qu’Oppo souhaitait avoir son propre SoC sur le marché pour figurer dans les classements. L’exécutif a partagé l’information avec un forum d’investissement étranger à Taiwan. Et cette nouvelle vient d’un blogueur réputé de Weibo, Cell Phone Chip Expert.

Mais ce n’est pas tout ce que le blogueur Weibo avait à partager. L’utilisateur a également déclaré qu’Oppo travaillerait avec la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Mieux connue sous le nom de TSMC, c’est une fonderie qui est surtout connue pour fabriquer des SoC et des CPU Snapdragon pour Apple.

Le blogueur dit également que le silicium Oppo est déjà « exploité ». Cela indique qu’il a été entièrement conçu et qu’il est prêt à passer à l’étape suivante. Autrement dit, tout ce qui reste au processeur interne est de passer par le processus de fabrication. Mais ce que le blogueur suggère, c’est qu’il est peu probable que le SoC sorte avant 2024.

Néanmoins, lorsque le processeur interne sortira, il pourrait apparaître dans les appareils Oppo et OnePlus qui seront lancés tout au long de 2024. Nous attendons patiemment de voir comment le nouveau processeur se comparera aux SoC Snapdragon et MediaTek.