WhatsApp travaille toujours sur une fonctionnalité pour modifier les messages, tout comme iMessage et Telegram

WhatsApp a commencé l’année dernière à travailler sur la possibilité de modifier les messages texte envoyés, tout comme les utilisateurs peuvent déjà le faire dans des applications comme iMessage et Telegram. La fonctionnalité a été introduite dans une version bêta de WhatsApp pour Android et nous n’en avons plus entendu parler depuis. Cependant, la plate-forme travaille toujours sur cette fonctionnalité, cette fois pour l’application iOS.

WhatsApp pour permettre à l’utilisateur de modifier les messages envoyés

Comme indiqué par WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour iPhone permet la possibilité de modifier les messages pour un petit groupe d’utilisateurs. La fonctionnalité fonctionne de manière similaire à ce qui a déjà été implémenté dans la version bêta d’Android, dans laquelle les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur un message et appuyer sur le bouton « Modifier ».

Cependant, contrairement à Telegram, WhatsApp limitera la façon dont les utilisateurs peuvent modifier les messages envoyés. Par exemple, les utilisateurs n’auront que 15 minutes pour modifier un message après son envoi. L’approche est similaire à celle d’iMessage, qui a également une limite de 15 minutes pour l’édition des messages.

Mais alors qu’iMessage affiche un historique des modifications aux autres utilisateurs, WhatsApp n’affichera une étiquette « modifiée » que sur les messages qui ont été modifiés par l’expéditeur. Dans ce cas, l’approche est plus similaire à celle de Telegram. Une autre chose à garder à l’esprit est que l’option d’édition ne fonctionne que pour les messages texte, mais pas pour les légendes d’images, de vidéos et de documents.

Il n’y a pas de détails sur le moment où WhatsApp prévoit de rendre cette fonctionnalité accessible au public. Cependant, compte tenu du fait que la fonctionnalité vient d’être publiée pour les utilisateurs de la version bêta de WhatsApp pour iPhone, le déploiement officiel pourrait avoir lieu très bientôt.

Plus tôt cette semaine, WhatsApp a publié une mise à jour pour son application iOS qui ajoute la prise en charge de l’image dans l’image pour les appels vidéo. Ainsi, les utilisateurs peuvent ouvrir une autre application sans interrompre l’appel.

Dans le même temps, la plate-forme appartenant à Meta travaille sur une nouvelle fonctionnalité de newsletter qui permettra aux créateurs de diffuser des messages à un grand nombre d’utilisateurs. La fonctionnalité fonctionnera potentiellement de la même manière que les chaînes de Telegram.

WhatsApp est disponible gratuitement sur l’App Store. Il nécessite un iPhone exécutant iOS 12 ou une version ultérieure.