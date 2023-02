Realme GT Neo 5 Lite bientôt disponible avec Snapdragon 7 Gen 2

Plus tôt ce mois-ci, Realme a finalement dévoilé le Realme GT Neo 5. L’appareil est l’un des produits phares les plus rentables du marché. Après tout, il apporte le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, des caméras compatibles et une charge rapide jusqu’à 240 W. Le téléphone a été lancé en Chine et, apparemment, il sera lancé sur les marchés mondiaux sous le nom de Realme GT3. Le lancement du Realme GT3 aura lieu la semaine prochaine lors du MWC 2023, et nous ne savons pas s’il y aura un Realme GT Neo5 pour les marchés mondiaux. Ce n’est pas écarté, car une nouvelle indication pointe vers le lancement de plus de variantes. Apparemment, un Realme GT Neo5 Lite arrive bientôt.

Realme GT Neo 5 Lite arrive bientôt

Selon des informations en provenance de Chine, Realme travaille sur un nouveau téléphone. Il peut s’agir de Realme GT Neo 5 Lite ou Realme GT Neo 5 SE. Comme son nom l’indique clairement, il s’agira d’une version dégradée de l’appareil standard. C’est un développement intéressant pour la série Neo. Après tout, le Neo était principalement des téléphones de milieu de gamme placés sous la gamme phare. Le Realme GT Neo 5 relève la barre en apportant le Snapdragon 8+ Gen 1 qui est toujours meilleur que la majorité des chipsets du marché. De plus, il se présente actuellement comme le smartphone le plus rapide du marché. C’est beaucoup plus rapide que les produits phares premium (je vous regarde Samsung).

Selon le pronostiqueur Digital Chat Station, le téléphone apportera le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2. C’est la deuxième fois que nous entendons parler de ce processeur cette semaine. Selon une autre fuite, le POCO X5 GT est également livré avec ce même processeur.

Caractéristiques affirmées

À noter que cela n’a pas encore été annoncé par Qualcomm. Mais nous nous attendons à des améliorations significatives par rapport au Snapdragon 7 Gen 1 sans inspiration. Pour en revenir au fait, le Realme GT Neo5 est également configuré pour ignorer l’appareil photo 50 MP de Sony et le voyant de notification RVB trouvé sur le Neo5 standard. Évidemment, le but est de le rendre plus abordable.

Le Realme GT Neo 5 apportera un appareil photo 64 MP avec un capteur OmniVision OV64M qui n’a pas encore été annoncé. L’îlot de caméra se débarrassera également de la fenêtre transparente et le téléphone devrait être basique. Étant donné que la charge rapide est l’un des points forts du GT Neo 5, le Lite ne vous décevra pas. Il n’apportera pas la charge de 240 W ou de 150 W trouvée dans les variantes Neo 5. Pourtant, il apportera une charge rapide de 100 W, ce qui est très bien. C’est peut-être le plus lent pour les téléphones GT Neo 5, mais c’est quand même l’un des standards les plus rapides pour l’ensemble du segment. Selon les rumeurs, le téléphone apporterait également une batterie de 5 500 mAh, qui est plus grande que les autres.