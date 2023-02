Comment connecter les Galaxy Buds à l’iPad [All Models]

Les iPad sont devenus des gadgets polyvalents et populaires pour divers cas d’utilisation allant du travail et de l’éducation au divertissement, aux voyages et aux affaires. Que vous utilisiez l’iPad pour le travail ou l’éducation ou pour le streaming, la meilleure façon de consommer du contenu sur un appareil portable est de connecter un joli jeu de casques. Bien que l’iPad soit livré avec de bons haut-parleurs, si vous préférez utiliser le casque et vos propres écouteurs Samsung Galaxy, voici comment connecter les Galaxy Buds à votre iPad.

Samsung propose des écouteurs à tous les prix, le portefeuille comprend les Galaxy Buds Live, les Galaxy Buds 2 et les Galaxy Buds 2 Pro. Bien qu’ils soient principalement conçus pour fonctionner avec les appareils Samsung Galaxy, il est également possible de les connecter à un iPhone ou à un iPad. Quels que soient les écouteurs Galaxy que vous possédez, ils sont tous compatibles avec iPadOS. Par conséquent, vous pouvez facilement les coupler avec votre iPad.

Il existe deux façons de connecter les Galaxy Buds à l’iPad, l’une en le connectant via les paramètres Bluetooth, tandis que la seconde méthode nécessite l’installation de l’application Galaxy Buds. De plus, l’application vous permet de personnaliser l’égaliseur, les commandes tactiles, la recherche de mes écouteurs, la mise à jour du logiciel, la suppression active du bruit, etc. Évidemment, l’application Galaxy Buds vous permet également de vérifier le pourcentage de batterie du boîtier de charge Galaxy Buds et des bourgeons.

Jetons donc un coup d’œil aux différentes manières de coupler vos Galaxy Buds à l’iPad.

Avant de commencer le processus d’appairage, vous devez vérifier quelques points. La première consiste à s’assurer que les écouteurs et leur boîtier sont complètement chargés ou au moins 30 à 40 % chargés, car cela contribuera à garantir un processus d’appairage fluide. Vous pouvez le faire en mettant les bourgeons dans le boîtier de charge. Une fois chargé, vous pouvez passer à l’étape suivante consistant à mettre les écouteurs en mode appairage.

Comment mettre les Galaxy Buds en mode couplage

Les Samsung Galaxy Buds peuvent facilement être mis en mode appairage. Comme son nom l’indique, ce mode leur permet d’être découverts par d’autres appareils dont l’iPad. Voici comment vous pouvez mettre vos Galaxy Buds en mode appairage.

Ouvrez le couvercle de l’étui de chargement des Galaxy Buds. Maintenant, sortez les écouteurs de l’étui, vous pouvez simplement les porter dans vos oreilles ou les laisser dans l’étui de chargement avec le couvercle ouvert. C’est ça.

Maintenant que vos Galaxy Buds sont en mode appairage, vous pouvez vous rendre sur votre iPad et établir une connexion entre deux appareils.

Comment connecter les Galaxy Buds à l’iPad [from Settings]

Les Samsung Galaxy Buds sont compatibles avec le système d’exploitation de l’iPad, ce qui indique que vous pouvez facilement connecter les écouteurs en activant Bluetooth. Vous pouvez facilement activer le Bluetooth et commencer à coupler les Galaxy Buds à votre iPad. Voici les étapes à suivre pour connecter les Galaxy Buds à l’iPad.

Ouvrez Paramètres sur votre iPad. Sélectionnez Bluetooth et activez la bascule pour rendre votre iPad détectable. Dans la section des appareils, vous verrez vos Galaxy Buds. Sélectionnez vos Galaxy Buds pour terminer la connexion. C’est ça.

Habituellement, cette méthode fonctionne bien, mais si elle ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez suivre la méthode suivante.

Comment connecter les Galaxy Buds à l’iPad [using Wearable app]

Pour rendre l’expérience de connexion plus transparente, Samsung a une application dédiée pour ses écouteurs. L’application baptisée Galaxy Wearable vous aide à connecter les Galaxy Buds à l’iPad. L’application est disponible gratuitement sur l’App Store. Outre le couplage, il vous permet de modifier les commandes tactiles, l’égaliseur, la recherche de mes écouteurs, la mise à jour du logiciel, etc. Voici comment vous pouvez utiliser l’application Galaxy Buds pour associer des écouteurs à l’iPad.

Tout d’abord, téléchargez le Application Samsung Galaxy Buds sur votre iPad. Ouvrez l’application, puis accordez les autorisations requises, y compris l’accès au Blueooth et aux notifications. Choisissez votre appareil sur l’écran suivant, une fois sélectionné, appuyez sur Connecter.

S’il n’est pas connecté, vous pouvez revenir à Paramètres> Bluetooth> sélectionner à nouveau l’appareil. C’est ça.

Une fois le processus de couplage terminé, vous êtes maintenant prêt à commencer à utiliser vos Galaxy Buds avec votre iPad. Vous pouvez désormais écouter votre musique préférée, prendre des appels ou utiliser n’importe quelle autre application audio sur votre iPad. Comme je l’ai dit plus tôt, vous pouvez vérifier le pourcentage de batterie dans l’application, vous pouvez également ajouter le widget de batterie intégré d’Apple à votre écran d’accueil si vous souhaitez garder un œil sur la batterie des bourgeons.

Voici donc les moyens simples par lesquels vous pouvez connecter vos Galaxy Buds à l’iPad. Si vous voulez toujours savoir quelque chose, laissez un commentaire dans la zone de commentaire.

