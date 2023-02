Apple commande 100% des puces 3 nm de TSMC pour les téléphones à venir

Les rapports suggèrent qu’Apple commande des puces 3 nm de première génération à TSMC. De plus, ces puces seront utilisées dans les prochains MacBook et la gamme très médiatisée d’iPhone 15 Pro, qui sera disponible plus tard cette année. Le rapport DigiTimes révèle que le fabricant d’iPhone achète à 100% l’approvisionnement en N3.

Malgré le coût de production énorme, ces puces auront un rendement élevé. Le fabricant a lancé la production en série de ces chipsets 3 nm en décembre. De plus, la vitesse de production a beaucoup augmenté. Ainsi, il portera la production mensuelle à 45 000 plaquettes en mars.

Pourquoi Apple a besoin des puces 3 nm de TSMC ?

Apple utilise le chipset TSMC dans ses chipsets Bionic depuis quelques années. La technologie 3 nm de TSMC sera utilisée dans le chipset A17 Bionic de cette année. Grâce à la technologie 3 nm, la prochaine gamme Apple iPhone 15 Pro aura une puissance de fonctionnement considérable. La technologie permettra d’économiser 35 % d’énergie par rapport à la technologie 4 nm que la société a utilisée dans Apple iPhone 14.

La meilleure partie est que les téléphones phares d’Apple de l’année dernière étaient les seuls à disposer de la technologie 4 nm. Le fabricant d’iPhone utilisera la dernière technologie 3 nm dans ses prochains appareils pour améliorer les performances. De plus, Apple vise à dévoiler le MacBook Apple plus tard cette année avec la puce 3 nm de TSMC.

L’année dernière, des rumeurs suggéraient que les Apple MacBook 13 pouces et 15 pouces MacBook Air sortiraient au premier semestre 2023. Étonnamment, ces ordinateurs portables seront équipés de puces M3 Max et M3 Pro 4 nm. Maintenant, il y a suffisamment de chances qu’Apple sorte ces gadgets avec les dernières puces au premier semestre 2024.

La puce 3 nm de TSMC améliorera les performances et l’efficacité énergétique. En revanche, le chipset 5nm est à l’opposé de cela. Il n’y a pas besoin d’exemples, mais si vous insistez, les puces M2 Pro et M2 Max utilisent le processus 5 nm et ne pourraient pas répondre aux attentes.

La puce TSMC 3 nm améliorera les performances et l’efficacité énergétique des appareils phares d’Apple par rapport à leurs prédécesseurs. De plus, la société travaille à créer une meilleure version de N3, qui sera N3E. N3E est la technologie 3 nm de première génération disponible pour une production commerciale plus tard cette année.

De plus, Apple sera le premier client à acquérir la production commerciale. Les rumeurs disent que le fabricant d’iPhone travaille dur pour introduire la technologie M3E dans ses prochains appareils. Mais il n’y a pas encore de nouvelles officielles de la société.