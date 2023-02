Nubia Z50 Ultra a été repéré dans la nature

Bien que les caméras sous-écran soient déjà une réalité, peu de marques explorent cette technologie. Peut-être que tous ne sont pas suffisamment convaincus pour échanger les avantages et les qualités d’une caméra perforée contre une nouvelle technologie émergente présentant des lacunes. Quoi qu’il en soit, si la plupart des marques ont tendance à opter pour la commodité, il y en aura toujours une qui explorera l’insolite. ZTE a été l’une des marques qui a déployé les efforts les plus importants pour rendre cette technologie viable. Nous avons déjà vu deux générations de la technologie de caméra sous-écran de la marque, et maintenant, la marque se prépare pour une nouvelle itération avec le Nubia Z50 Ultra.

Oubliez les encoches, les îlots dynamiques ou le poinçon. ZTE se concentrera toujours sur la caméra sous-écran. Aujourd’hui, le ZTE Nubia Z50 Ultra est apparu sur une photo divulguée qui montre sa conception plein écran dans toute sa splendeur. Il a un appareil plutôt plat, presque carré. La qualité de l’image n’est pas la meilleure, mais nous pouvons déjà repérer l’écran plat du téléphone et remarquer qu’il n’y a pas de perforation visible pour la caméra selfie. Encore une fois, nous avons un design assez épais qui crée un effet boxy. Cela me rappelle les anciens téléphones Nokia Lumia, mais nous avons le bouton d’alimentation rouge classique pour me rappeler qu’il s’agit d’un téléphone Nubia.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Nubia Z50 Ultra apportera les dernières avancées de la caméra à l’écran

Le Nubia Z50 Ultra contiendra probablement la dernière génération de la technologie de caméra sous-écran de BOE. Il obtiendra donc probablement la même qualité que celle du Red Magic 8 Pro. Les caméras visibles régulières offrent toujours une meilleure qualité, en particulier pour l’enregistrement vidéo et les prises de vue nocturnes. Cependant, il est bon de voir que cette technologie continue d’évoluer. Nous sommes à peu près sûrs que le prochain niveau pour les caméras selfie est de passer sous l’écran. Cependant, la plupart des marques font leur travail en secret. Samsung est connu pour travailler dans cette technologie depuis des années, mais jusqu’à présent, il ne l’a pas livré avec la série Galaxy S. Peut-être dans quelques années. Pour l’instant, les amateurs de nouvelles technologies seront servis avec les téléphones ZTE et Nubia.

Selon les fuites, le Nubia Z50 Ultra fera ses débuts en mars. Le téléphone apportera le SD8 Gen 2, une batterie de 5 000 mAh à charge rapide et une caméra périscope. L’appareil rejoindra le Z50 existant.