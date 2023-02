La fonction Spotify DJ peut personnaliser la diffusion de votre chanson

L’événement Stream ON de Spotify va se produire de sitôt, et la société est déterminée à introduire de nouvelles fonctionnalités Spotify. Par exemple, vous pouvez avoir un flux d’accueil repensé et d’autres mises à jour. Aujourd’hui, la société a lancé sa nouvelle fonctionnalité d’IA, et elle s’appelle « DJ ».

La fonction Spotify DJ améliorera et personnalisera l’expérience d’écoute. Il est similaire à la radio DJ mais offrira une sélection de musique organisée avec des commentaires parlés alimentés par l’IA sur les artistes et les morceaux. Le service de musique l’appelle « Voix incroyablement réaliste ».

La société de services musicaux définit toujours une nouvelle tendance que les concurrents copient ensuite. Avec l’actualité des moteurs de recherche alimentés par l’IA, la société lance la fonctionnalité Spotify DJ alimentée par l’IA. L’entreprise utilise très bien l’IA pour l’expérience de personnalisation.

Qu’est-ce que la fonctionnalité Spotify DJ fera exactement ?

Comme il s’agit d’une fonctionnalité alimentée par l’IA, DJ connaîtra l’intérêt des utilisateurs et jouera les albums qu’ils aiment écouter. En bref, il lancera automatiquement la lecture de votre album préféré, surtout lorsque vous n’êtes pas d’humeur à dicter. Cette fonctionnalité est toujours en phase de test bêta et n’est disponible qu’en anglais pour les abonnés Premium de Spotify au Canada et aux États-Unis.

La société de services musicaux domine le marché depuis un certain temps avec sa technologie unique. Par exemple, la playlist Discover Weekly en 2015 s’est avérée très fructueuse pour l’entreprise. D’autres listes de lecture telles que Daily Mixes, Your Time Capsule, Working Out et Release Radar sont également très populaires.

La société affirme que de nombreuses fonctionnalités personnalisées sont combinées dans la nouvelle fonctionnalité Spotify DJ, telles que les acquisitions de Sonantic en 2022. De plus, il indique que cette fonctionnalité permettra aux experts, scénaristes, conservateurs de données et éditeurs de musique d’accéder à la technologie OpenAI Generative AI. Cela aidera à améliorer leurs connaissances sur les genres, les artistes et la musique.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





La société affirme que la fonctionnalité premium de Spotify aidera à créer «des commentaires précis et culturellement pertinents à grande échelle». Avec cette fonctionnalité améliorée, Spotify permet aux utilisateurs d’avoir plus facilement un flux personnalisé de nouvelles et anciennes chansons préférées. Nous avons ici quelque chose sur lequel nous concentrer : la « précision », car Google et Microsoft n’y parviennent pas très bien.

Ils peuvent également écouter le commentaire suivi de la chanson à laquelle il se réfère. Un exemple de commentaire alimenté par l’IA est :

« Cette semaine, le rappeur de Chicago Polo G fait équipe avec Atlanta’s Future pour sa première sortie de l’année. Cela marque également la première collaboration du couple. Pourtant, ils sont unis par la production de Southside, qui a beaucoup travaillé avec les deux et qui serait responsable de la majeure partie de la musique du prochain projet de Polo.

Et si DJ ne fonctionne pas ?

Si DJ ne lit pas les chansons en fonction de l’humeur de l’utilisateur, il peut cliquer dessus à nouveau pour changer d’artiste, d’humeur ou de genre. Comme la fonctionnalité est en développement ou en test, de bonnes suggestions fonctionneront. Par exemple, quelle chanson sauter, combien de temps jouer, quel est l’intérêt de l’utilisateur et d’autres fonctionnalités auront besoin de temps pour s’améliorer.

Connaissez-vous la voix majjical qui sort de la fonction DJ ? Sinon, recherchez le responsable des partenariats culturels, Xavier « X » Jernigan. Il anime le podcast de l’émission matinale de Spotify, « The Get Up ». Pour l’instant, la voix de Jernigan fait partie du premier modèle de cette fonctionnalité. Plus tard, la compagnie ajoutera plus de voix. Il pourrait faire sa place dans les fonctionnalités premium de Spotify plus tôt.

Comment accéder à la fonction DJ ?

Vous pouvez trouver la nouvelle fonctionnalité Spotify DJ en suivant le chemin : Page d’accueil > Flux musical > appuyez sur Lecture sur la carte DJ. La nouvelle fonctionnalité d’amélioration de Spotify commencera à lire vos chansons et commentaires préférés. Cette fonctionnalité de personnalisation fonctionne bien mais doit encore être améliorée, ce qui viendra avec le temps.

Avec la technologie de l’IA qui répand son ombre partout dans le monde, Spotify se dirige sur la bonne voie pour améliorer la personnalisation. Les échecs de Bing et Bard font toujours l’actualité. Mais la fonctionnalité Spotify DJ peut bouleverser les tables avec quelques améliorations.