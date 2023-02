Meta aurait prévu la prochaine vague de suppressions d’emplois après avoir suggéré de ne plus licencier, Meta conteste les détails

Après avoir supprimé 11 000 emplois l’automne dernier, Meta serait sur le point d’exécuter ce qui pourrait être une autre série importante de licenciements alors qu’il tente de réduire ses dépenses. La nouvelle survient après que le PDG Mark Zuckerberg a laissé entendre en janvier qu’un autre cycle pourrait avoir lieu cette année après avoir déclaré en novembre qu’il ne prévoyait pas d’autres coupes.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons vu pourquoi Apple n’a pas eu à supprimer des emplois alors que des géants de la technologie comme Meta et Amazon en ont supprimé des dizaines de milliers.

L’un des principaux facteurs a été que Meta et d’autres ont presque doublé leurs effectifs depuis 2019. Parallèlement à des tendances telles que le ralentissement macroéconomique, cela a conduit Meta à supprimer environ 13 % de son personnel l’automne dernier et il semble que les coupes ne soient pas terminées.

Rapporté par le Washington Post, Meta devrait exécuter une autre vague de licenciements qui devraient toucher la direction.

De plus, certains projets devraient être supprimés, les dirigeants de Meta « évaluant le moyen le moins cher d’accomplir les tâches les plus nécessaires », ce qui « affectera de manière disproportionnée les travailleurs occupant des postes autres que l’ingénierie ».

Les coupes pourraient se chiffrer par milliers pour cette série de licenciements et « ne se produiront peut-être pas en un seul jour, mais seront probablement déployées dans toute l’entreprise dans les mois à venir ».

Le porte-parole de Meta, Dave Arnold, a refusé de commenter le Washington Post à ce sujet lorsqu’on lui a demandé, mais s’est contenté de faire référence à cette déclaration précédente de janvier :

« Nous avons clôturé l’année dernière avec des licenciements difficiles et la restructuration de certaines équipes », a déclaré Zuckerberg aux investisseurs plus tôt ce mois-ci. « Lorsque nous avons fait cela, j’ai dit clairement que c’était le début de notre objectif d’efficacité et non la fin. »