La génération Z est une menace sérieuse pour Android – il n’y aura peut-être pas de système d’exploitation Android dans dix ans

Au cours de la dernière décennie, les utilisateurs de téléphones mobiles n’ont eu que deux options en termes de système d’exploitation : Android ou iOS. Cependant, avant cela, il y avait quelques systèmes comme Symbian, BlackBerry OS, Palm OS et quelques autres. Maintenant, comme le choix reste iOS et Android, ce dernier détient une énorme part du marché. La raison en est évidente, Android est utilisé par presque toutes les autres marques de téléphones mobiles autres qu’Apple. iOS, en revanche, n’est utilisé que par Apple. Cependant, la domination d’Android est désormais menacée par une nouvelle génération d’utilisateurs de téléphones mobiles, Gen Z ou Generation Z.

La génération Z est un problème majeur auquel le système d’exploitation Android est actuellement confronté. Les plus jeunes, en particulier ceux nés après 1996, sont appelés Gen Z (ou Zoomers). Un récent article du Financial Times affirme qu’aux États-Unis, les consommateurs de la génération Z choisissent rapidement les iPhones d’Apple plutôt que les meilleurs téléphones mobiles. L’étude affirme que 34% de tous les utilisateurs d’iPhone aux États-Unis appartiennent à la génération Z. La part de marché de 10% de Samsung est complètement détruite par cette statistique. En grande partie grâce à cette augmentation rapide des Zoomers, la part de marché globale d’Apple aux États-Unis est passée de 35 % en 2019 à plus de 50 % en 2022.

Les zoomers ne semblent pas se soucier du prix de l’iPhone

Même si le prix moyen d’un iPhone s’élève à 1 000 dollars, soit environ trois fois le prix moyen d’un appareil Android dans le monde, le besoin de Zoomer pour l’iPhone continue de croître. Bien que l’utilisation de l’iPhone de la génération Z ait augmenté de manière plus spectaculaire aux États-Unis, ce n’est pas seulement une chose nord-américaine. Par exemple, 83 % des propriétaires européens d’iPhone de moins de 25 ans déclarent avoir l’intention de continuer à utiliser leurs appareils. Moins de la moitié des clients Android du même groupe déclarent qu’ils continueront à utiliser le système d’exploitation. Il va sans dire que si la génération Z cesse d’utiliser Android, Android finira par se dégrader lentement. Que peut-on faire, cependant ?

La génération Z ne peut pas rester sans iMessage

L’article du Financial Times sur iMessage, le service de messagerie exclusif d’Apple qui ne fonctionne pleinement que sur les produits Apple, regorge de statistiques et d’analyses. Parce qu’iMessage ne fonctionne pas bien avec les appareils Android, les Zoomers se sentent obligés d’obtenir un iPhone ou de rester avec iOS à tout prix.

De nombreux articles sur ce sujet sont disponibles. L’un montre même comment les utilisateurs d’iMessage excluent parfois les utilisateurs d’Android des conversations. Google a commencé à critiquer Apple pour ne pas avoir implémenté RCS dans ses campagnes marketing. L’écart iPhone/Android serait comblé par cette technologie indépendante de la plate-forme.

Naturellement, le problème d’iMessage est moins grave en dehors des États-Unis, car la plupart des gens utilisent des services de SMs tiers comme WhatsApp. Le problème Android Gen Z est moins grave car ces applications ne se soucient pas du système d’exploitation que vous utilisez. Les statistiques citées au paragraphe précédent montrent que cela n’équilibre cependant pas complètement les règles du jeu.

Quoi qu’il en soit, Google est confronté à un grave problème. La génération Z doit être convaincue d’utiliser Android, sinon il n’y aura peut-être pas de système d’exploitation Android avant dix ans.

Top 5 des raisons possibles qui poussent la génération Z à choisir iOS

Il est difficile de faire des déclarations générales sur ce que tous les jeunes préfèrent. En effet, leurs besoins peuvent varier considérablement en fonction de facteurs individuels. Il existe des facteurs tels que l’expérience personnelle, le mode de vie, le cercle social et la situation économique. Cependant, certains facteurs peuvent rendre les appareils iOS plus attrayants pour les jeunes utilisateurs :

Design et expérience utilisateur : Apple est connu pour ses designs élégants et intuitifs, qui peuvent être particulièrement attrayants pour les jeunes utilisateurs qui ont grandi avec des appareils numériques. Les appareils iOS ont également la réputation d’être conviviaux, ce qui peut les rendre plus accessibles pour les personnes moins averties en matière de technologie. Reconnaissance de la marque : Apple s’est bâti une solide réputation de marque au fil des ans, et de nombreux jeunes peuvent être attirés par le prestige qui accompagne la possession d’un iPhone ou d’un autre appareil iOS. Influence sociale : Les médias sociaux et la pression des pairs peuvent jouer un rôle dans la formation des préférences des jeunes. Si leurs amis et influenceurs sociaux utilisent des iPhones, par exemple, cela peut rendre les appareils iOS plus attrayants par association. Jeux : la plate-forme iOS dispose d’un écosystème de jeu vaste et florissant, ce qui peut attirer les jeunes qui aiment jouer à des jeux mobiles. App Store : L’App Store sur iOS est connu pour être bien organisé, ce qui indique que les utilisateurs sont moins susceptibles de rencontrer des applications malveillantes ou de mauvaise qualité. Cela peut être attrayant pour les jeunes qui veulent s’assurer que les applications qu’ils téléchargent sont sûres et fiables.

D’autres sont

Intégration avec d’autres produits Apple : pour les jeunes qui possèdent déjà d’autres produits Apple, tels qu’un Mac ou un iPad, l’intégration transparente entre ces appareils et iOS peut être un argument de vente majeur. Cela peut faciliter le partage de fichiers, de messages et d’autres données sur différents appareils. Confidentialité : Apple a fait de la confidentialité une priorité ces dernières années, avec des fonctionnalités telles que la transparence du suivi des applications et le relais privé. Pour les jeunes qui sont de plus en plus préoccupés par la confidentialité en ligne, ces fonctionnalités peuvent rendre les appareils iOS plus attrayants.

Il convient toutefois de noter qu’il existe également de nombreux jeunes qui préfèrent les appareils Android. Ils l’aiment en raison de facteurs tels que le coût, les options de personnalisation et les fonctionnalités. Ces caractéristiques sont parfois plus importantes pour les jeunes que le design ou la reconnaissance de la marque. Bien sûr, ces facteurs peuvent ne pas être importants pour tous les jeunes. Certains peuvent avoir d’autres priorités lors du choix d’un appareil mobile. En fin de compte, la décision entre iOS et Android dépendra des préférences personnelles, des besoins et du budget de chacun.