Microsoft lance les applications iOS Bing, Edge et Skype mises à jour avec ChatGPT et saisie vocale

Après avoir lancé la semaine dernière le lancement de sa nouvelle expérience Bing sur ordinateur pour les premiers utilisateurs, Microsoft a publié les nouvelles applications iOS Bing et Edge avec son intégration AI ChatGPT en avant-première. Parallèlement à cela, Bing alimenté par l’IA est disponible dans la dernière version d’iOS Skype.

Comme l’actualisation du bureau de Bing, la nouvelle expérience ChatGPT dans les applications iOS Bing et Edge est actuellement en préversion pour ceux qui se sont inscrits et ont été acceptés pour essayer les nouvelles fonctionnalités. Si vous ne l’avez pas déjà fait, cela indique que vous devrez rejoindre la liste d’attente (ou rechercher une fenêtre contextuelle dans les dernières mises à jour de l’application iOS de Microsoft).

Microsoft a partagé dans un article de blog aujourd’hui (via Windows Central) que «sur la base de commentaires et d’un engagement forts et positifs sur les produits, nous avons accueilli plus d’un million de personnes dans 169 pays hors de la liste d’attente dans l’aperçu. Nous continuons d’étendre l’aperçu à plus de personnes chaque jour.

ChatGPT disponible dans Bing, Edge et Skype pour iOS et Android

Désormais, les versions iOS et Android de Bing et Edge ont été mises à jour avec la nouvelle expérience. Avec ChatGPT pour mobile, la saisie vocale est l’une des nouvelles fonctionnalités et Skype pour iOS et Android bénéficie de la même intégration de l’IA.

Dans cet esprit d’apprentissage et de développement continu de nouvelles fonctionnalités, nous sommes ravis de partager aujourd’hui la version préliminaire des nouvelles applications mobiles Bing et Edge. Nous commençons à déployer les capacités incroyables des nouveaux Bing et Edge sur votre smartphone, ainsi que de nouvelles fonctionnalités intéressantes, telles que la saisie vocale. De plus, nous créons une nouvelle expérience de chat, en commençant par Skype, pour améliorer vos communications sociales avec vos amis et votre famille.

Encore une fois, pour voir les fonctionnalités apparaître dans les applications iOS, vous devez avoir été accepté dans l’aperçu précoce.

Microsoft dit qu’il a reçu des commentaires positifs sur les nouvelles fonctionnalités d’IA « avec 71% des testeurs donnant au nouveau Bing un « pouce en l’air » sur les nouvelles capacités de recherche et de réponses. »

Mais il y a certainement eu des expériences troublantes avec le chatbot de Bing au début :

Soulignant une histoire positive spécifique, Microsoft a partagé l’histoire d’un père et d’un fils faisant preuve de créativité avec le chatbot AI :

J’ai récemment entendu parler d’un père montrant à son fils le nouveau Bing, et ensemble, ils ont découvert et créé d’une manière qui n’est pas facile à faire avec les moteurs de recherche d’aujourd’hui. Ils ont commencé par créer des histoires de science-fiction à l’aide de simples invites dans le chat, ce qui a finalement conduit au développement d’une idée de jeu vidéo où Bing a non seulement aidé à créer une intrigue, mais a également généré le code à saisir directement dans Scratch – un outil de programmation visuelle. En quelques requêtes seulement, ils ont capturé l’émerveillement et le potentiel des nouveaux Bing et Edge. Nous entendons de nombreuses histoires similaires sur la façon dont le nouveau Bing aide les gens à découvrir et à créer d’une manière auparavant impossible.

Bug précoce

Pour ceux qui testent la nouvelle expérience de l’application iOS, Microsoft met en garde contre un bug : « Au cours des premiers jours de test de ces expériences mobiles, vous pouvez parfois rencontrer des problèmes de connectivité dans des situations à faible bande passante. Nous sommes conscients du problème et travaillons sur un correctif.

Qu’en penses-tu? Excité de l’essayer ou est-ce un laissez-passer pour vous? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :