Il semble y avoir une raison simple pour laquelle nous ne trouvons pas de vie sur Mars

Les instruments utilisés ou à envoyer sur la planète rouge ne seraient pas toujours en mesure d’identifier la présence de traces biologiques anciennes, comme le montre une série d’expériences menées sur Terre.

Les missions actuelles vers Mars, à la recherche de formes de vie microscopiques présentes ou passées, peuvent ne mener à rien, tout simplement parce que les technologies des rovers qui explorent la surface de la planète rouge ne sont pas à la hauteur. C’est la conclusion des chercheurs de l’Université autonome du Chili qui, dans une série d’expériences avec les instruments de banc d’essai utilisés ou à envoyer sur Mars, ont démontré comment les technologies des véhicules chargés de rechercher des traces biologiques ne sont pas toujours capable de les localiser à la surface de notre planète. Encore moins sur Mars.

Les chercheurs à l’origine de l’enquête affirment que sans améliorer notre capacité à identifier la « matière noire microbienne » morte depuis longtemps, la vie sur Mars continuera de nous échapper. Surtout si l’espèce que nous recherchons existait il y a des milliards d’années, lorsque la planète était plus chaude et plus humide qu’aujourd’hui.

Leurs tests, décrits en détail dans un article publié dans Nature Communications, ont été menés sur certains échantillons prélevés dans une région spécifique du désert chilien d’Atacama, appelée Piedra Roja, un ancien delta qui contient du sable et de la roche riche en hématite et en pierre boueuse. Cette région est géologiquement analogue à Mars, c’est pourquoi les astrobiologistes l’utilisent souvent comme modèle pour la planète rouge.

Des expériences menées sur Terre révèlent pourquoi nous sommes incapables de trouver la vie sur Mars

Lorsque des chercheurs chiliens ont testé la minéralogie de Piedra Roja avec les meilleurs outils disponibles aujourd’hui, ils ont découvert de mystérieuses traces biologiques. Près de 9 % des séquences génétiques obtenues à l’aide du séquençage de nouvelle génération sont tombées dans la catégorie « non classées », tandis que 40 % des séquences restantes n’ont pu être attribuées à rien de plus spécifique que le plus élevé des taxons, tels que les ordres ou les domaines, ce qui a suggéré l’existence « d’un degré inhabituellement élevé d’indétermination phylogénétique » écrivent les chercheurs, proposant un nouveau concept pour représenter cette incertitude, appelé « microbiome sombre » et fait référence aux micro-organismes qui peuvent être détectés par séquençage génétique sans savoir exactement ce qu’ils sont . « Par conséquent – ajoutent les chercheurs – le microbiome sombre de Piedra Roja peut être composé d’espèces existantes vraiment nouvelles qui ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre, mais il se peut aussi que ce microbiome représente en fait une communauté relique d’espèces microbiennes qui habitaient le delta de la Piedra Roja dans un passé lointain, dont aucun parent existant n’a été trouvé dans les bases de données de séquences existantes ».

Lorsque les mêmes échantillons ont été analysés avec des instruments de banc d’essai utilisés ou destinés à Mars, les chercheurs ont démontré que la détection des micro-organismes de Piedra Roja était beaucoup plus difficile, avec des résultats limités ou inexistants dans la plupart des cas.

Cela implique la possibilité que les rovers explorant la surface de Mars ne parviennent pas à déterminer de manière concluante si la vie sur Mars a jamais existé, malgré le rover Perseverance de la NASA en 2022 trouvant des «signaux forts» de matière organique et, auparavant, le rover Curiosity a découvert des traces organiques dans le séché sable et boue. En fait, les instruments intégrés dans les rovers n’ont pas été en mesure de déterminer si les molécules organiques ont réellement des origines biologiques ou si ces composés ont été produits dans des processus géologiques ou autres.

« Nos analyses avec des instruments de banc d’essai situés ou à envoyer sur Mars révèlent que bien que la minéralogie de Piedra Roja corresponde à celle détectée par des instruments terrestres sur la planète rouge, des niveaux tout aussi bas de matière organique seront difficiles, voire impossibles à détecter dans les roches martiennes. selon l’outil et la technique utilisés – ont conclu les chercheurs -. Nos découvertes soulignent l’importance de renvoyer des échantillons sur Terre pour établir de manière concluante si la vie a jamais existé sur Mars. »

Cependant, pour ce type de mission, il faudra attendre encore plusieurs années, vraisemblablement jusqu’en 2033, lorsque les échantillons que le rover Persévérance collecte au cours de sa campagne d’exploration seront récupérés et atteindront des laboratoires terrestres pour être soumis à des analyses approfondies.

