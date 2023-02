L’US Navy prend livraison d’un navire qui peut fonctionner de manière autonome jusqu’à 30 jours

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le constructeur naval Austal USA vient de livrer à l’US Navy un navire pouvant opérer jusqu’à 30 jours en mer sans intervention humaine. La livraison intervient après que le chef des opérations navales a déclaré que les navires sans équipage commenceraient à jouer un rôle de plus en plus important au sein de la branche militaire.

Austral écrit qu’il a livré Expeditionary Fast Transport USNS Apalachicola (EPF 13) à la marine américaine. Sa coque de 337 pieds en fait le plus grand navire de surface de la flotte avec des capacités autonomes. Cette classe de navire peut voyager à une vitesse maximale de 40 nœuds, a une capacité de charge utile maximale de 544 tonnes métriques et un daft – la distance verticale entre la ligne de flottaison et le fond de la coque – de seulement 12,5 pieds, lui permettant de fonctionner dans des eaux relativement peu profondes.

Les navires de transport rapide expéditionnaire de classe Spearhead, conçus par Austal Australia, disposent déjà d’une coque automatisée et de systèmes mécaniques et électriques, mais l’équipe d’Austal USA a ajouté la maintenance automatisée, la surveillance de la santé et la préparation aux missions à l’EPF 13, lui permettant de fonctionner de manière autonome jusqu’à à 30 jours.

Austal USA écrit que la clé des capacités autonomes d’EPF 13 est le système de contrôle des machines (MCS) conçu en interne hautement automatisé de la société, qui permet au navire d’être peu occupé en centralisant les opérations des machines sur le pont.

Le navire sera également le premier navire de la classe Spearhead de la Marine avec des capacités améliorées pour prendre en charge les opérations de vol de décollage et d’atterrissage verticaux V-22 et lancer et récupérer des RHIB de 11 mètres (bateaux pneumatiques à coque rigide).

Naval Post écrit que le navire pourrait être utilisé comme plate-forme de lancement de missiles sans driver, plate-forme ASW, porte-radar/capteur ou navire-mère pour les petits drones.

L’amiral Michael Gilday, chef des opérations navales, a chanté les louanges des navires autonomes lors de la conférence West 2023 à San Diego. « Nous arrivons au point, probablement dans les quatre ou cinq prochaines années, où nous commencerons à déployer des plates-formes sans driver avec des groupes de frappe de porte-avions », a-t-il déclaré. « Et l’idée est que nous avons besoin de plus de navires, nous avons besoin de plus. Nous devons nous répartir à travers l’océan Pacifique et à travers le monde […] Nous pouvons le faire plus rapidement et, selon nous, plus efficacement en ayant une combinaison d’hommes et de personnes sans driver. »

Gilday a une vision stratégique d’une flotte comprenant 373 navires avec équipage et 150 navires sans équipage, ainsi que des aéronefs sans équipage pour contribuer à la connaissance du domaine maritime, aux missions de chasse aux sous-marins, aux frappes de surface, etc., écrit Defense News.

Ces avions sans driver pourraient provenir de Lockheed Martin, dont le jet d’entraînement a récemment été piloté par une IA pendant 17 heures, marquant la première fois que l’intelligence artificielle est engagée de cette manière sur un avion tactique.

Les inquiétudes concernant l’utilisation de l’IA dans l’armée ont conduit au premier Sommet mondial sur l’intelligence artificielle responsable dans le domaine militaire (REAIM) ce mois-ci, où 60 pays ont signé un accord pour placer l’utilisation responsable de l’IA plus haut dans l’agenda politique.

