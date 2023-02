Uber Eats ne prendra en charge les activités en direct ou l’île dynamique que plus tard cette année

Uber a lancé aujourd’hui une refonte importante de son application iPhone, notamment en apportant l’intégration de Live Activity et Dynamic Island à tous. Malheureusement, il semble que les clients d’Uber Eats devront attendre plus tard cette année pour que ces fonctionnalités soient déployées pour tout le monde…

Uber Eats et activités en direct

Comme nous l’avons signalé plus tôt ce matin, la nouvelle application Uber sur iPhone comprend un écran d’accueil repensé, qui, selon la société, permet de trouver plus facilement exactement ce que vous voulez. Cependant, le plus remarquable est peut-être que la mise à jour apporte également la prise en charge des activités en direct à tous les utilisateurs d’iPhone, y compris l’intégration avec Dynamic Island pour les utilisateurs d’iPhone 14 Pro.

Uber et Uber Eats ont tous deux commencé à tester la prise en charge des activités en direct avec un petit nombre d’utilisateurs en décembre, mais la fonctionnalité n’était pas largement disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone jusqu’à la mise à jour d’aujourd’hui… du moins pour la version de covoiturage d’Uber.

Qu’en est-il d’Uber Eats ? Il semble que les utilisateurs d’iPhone devront attendre encore plus longtemps pour que la prise en charge des activités en direct et de Dynamic Island soit déployée. Dans son annonce d’aujourd’hui, Uber a déclaré que ces fonctionnalités ne seront pas largement disponibles dans Uber Eats avant la fin de l’année.

« Les fonctionnalités Live Activities et Dynamic Island seront disponibles sur l’application Uber Eats dans les mois à venir », a déclaré la société.

Il est décevant qu’Uber Eats ne prenne toujours pas en charge l’intégration des activités en direct et de l’île dynamique. Les activités en direct ont été annoncées il y a longtemps lors de la WWDC 2022, tandis que l’île dynamique a été annoncée dans le cadre du lancement de l’iPhone 14 Pro en décembre.

Autant que je sache, aucune des principales applications de livraison de nourriture aux États-Unis ne prend en charge les activités en direct ou l’île dynamique. Cela a le potentiel d’être l’un des aspects les plus utiles des activités en direct et de l’île dynamique.

