L’usine de TSMC en Arizona sous un nouvel test, avec des doutes des employés et des inquiétudes des analystes

L’usine TSMC en Arizona, qui devrait fabriquer des puces pour Apple, a été l’un des résultats les plus médiatisés des tentatives politiques visant à renforcer les capacités de fabrication de puces de l’Amérique, mais elle fait maintenant l’objet d’un nouvel test, selon un nouveau rapport.

Certains employés considéreraient l’usine comme une distraction potentiellement dommageable, ce qui pourrait mettre en péril l’avance technologique de l’entreprise. D’autres disent que c’est simplement une mauvaise décision commerciale…

Arrière-plan

La Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a annoncé en 2020 qu’elle construirait une usine de fabrication de puces de 12 milliards de dollars en Arizona. La construction de la principale installation de puces a été achevée en août, la production devant commencer en 2024.

Apple a aidé à faire pression pour obtenir des subventions pour l’usine dans le cadre de la loi CHIPS, mais lorsqu’il a été révélé que l’usine utiliserait un processus de 5 nm, cela a semblé la placer trop loin derrière la courbe d’Apple pour ses processeurs des séries A et M. Un rapport ultérieur suggérait que l’usine utiliserait à la place un processus de 4 nm, mais cela serait toujours en retard par rapport aux plans annoncés d’Apple de passer à 3 nm un an avant le début de la production.

TSMC a par la suite confirmé les plans d’une usine supplémentaire de 3 nm, mais encore une fois, Apple devrait être passé à des processus de 2 nm au moment de l’ouverture de celle-ci.

Bloomberg avait initialement annoncé que les usines fabriqueraient des puces pour Apple, mais pas des processeurs des séries A et M, et probablement pas des quantités importantes de puces, même héritées. Cependant, le PDG d’Apple, Tim Cook, a précisé plus tard que l’usine fabriquerait des puces des séries A et M pour les produits plus anciens, mais pas pour les derniers.

L’usine de TSMC en Arizona sous un nouvel test

Le New York Times rapporte qu’il y a des doutes croissants au sein de l’entreprise quant à la sagesse du projet. TSMC a actuellement une forte avance technique sur ses rivaux de fabrication de puces comme Samsung et Intel, et on craint que cela ne soit mis en danger en éloignant des employés clés de la base taïwanaise de l’entreprise, ce qui aurait un impact sur les travaux de recherche et développement.

Les doutes internes grandissent chez le fabricant de puces taïwanais concernant son usine américaine, selon des entretiens avec 11 employés de TSMC, qui ont refusé d’être identifiés car ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement. De nombreux travailleurs ont déclaré que le projet pourrait détourner l’attention de l’accent mis sur la recherche et le développement qui avait longtemps aidé TSMC à déjouer ses rivaux. Certains ont ajouté qu’ils hésitaient à déménager aux États-Unis en raison d’éventuels conflits culturels.

Certains ingénieurs de TSMC doutaient également que les travailleurs américains correspondent à l’éthique de travail de l’entreprise, qui implique souvent de travailler tard le soir et le week-end.

De plus, les analystes doutent du sens commercial de cette décision, affirmant que cela pourrait s’avérer un exercice politique coûteux.

« L’investissement de TSMC aux États-Unis d’un point de vue commercial n’a aucun sens », a déclaré Kirk Yang, président de la société de capital-investissement Kirkland Capital et ancien analyste technologique, citant des coûts élevés. Il a ajouté que TSMC aurait peut-être été contraint de créer une usine aux États-Unis en raison de considérations politiques, mais « jusqu’à présent, le projet Phoenix n’a apporté que très peu d’avantages à TSMC ou à Taïwan ».

On estime déjà que l’usine coûte au moins quatre fois plus cher que la même usine à Taïwan, et le directeur financier de la société a averti que le projet pourrait affecter la rentabilité de TSMC à court terme.

Photo : Rylan Hill/Unsplash