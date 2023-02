WhatsApp supprimera votre compte si vous utilisez ces applications

Il est indéniable que WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus populaires. Et comme toute autre application de messagerie, Meta la met à jour assez fréquemment pour assurer la sécurité du service et introduire de nouvelles fonctionnalités. Mais même lorsque la version officielle de l’application est mise à jour régulièrement, les versions non officielles sont très populaires.

Autrement dit, les applications WhatsApp modifiées sont sur de nombreux appareils. Et bien que ces applications modifiées offrent de nouvelles fonctionnalités, elles constituent un problème de sécurité pour l’utilisateur et Meta. Eh bien, l’équipe a commencé à prendre des mesures à ce sujet.

N’installez pas WhatsApp modifié ou non officiel sur votre téléphone !

L’équipe WhatsApp a récemment déclaré qu’elle supprimerait les comptes des utilisateurs utilisant une version non officielle ou modifiée de l’application. Cela indique que vous risquez de risquer vos conversations et vos contacts si vous exécutez une application proposée par un tiers sur votre téléphone.

Mais comment saurez-vous que WhatsApp a supprimé votre compte ? Eh bien, l’équipe a signalé que les utilisateurs recevraient un message. Il vous avertira d’abord que votre compte a été temporairement suspendu. Si vous ne désinstallez toujours pas l’application non officielle et n’installez pas la version officielle, le compte peut être définitivement suspendu.

Oui, la version modifiée de WhatsApp peut vous offrir de nombreuses options de personnalisation. Mais ces fonctionnalités supplémentaires non officielles en valent-elles vraiment la peine ? Nous pensons autrement. De plus, tu ne peux pas oublier que les versions non officielles de l’application présentent de nombreux risques de sécurité. Vous ne voudriez pas que vos données sensibles soient volées, n’est-ce pas ?

Donc, si vous exécutez une application WhatsApp non officielle sur votre téléphone, ce serait le bon moment pour la désinstaller. Au lieu de cela, installez la dernière version de l’application depuis Google Play Store et Apple App Store. Ils sont totalement gratuits et ne risquent pas que votre compte soit supprimé !